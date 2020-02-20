Политика

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Владимир Путин поручил ФСБ обеспечить самый высокий уровень защиты во время празднования 75-летия Победы.
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Владимир Путин
Поручая обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России, и прежде всего, конечно, имею в виду праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
— Владимир ПутинНТВ 04:34
с чего всё началось

Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность на юбилее Победы

"Поручаю обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России, прежде всего, имею в виду праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - заявил глава государства на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
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