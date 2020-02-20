"Поручаю обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России, прежде всего, имею в виду праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - заявил глава государства на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

с чего всё началось

Поручая обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России, и прежде всего, конечно, имею в виду праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Путин поручил ФСБ обеспечить самый высокий уровень защиты во время празднования 75-летия Победы.

Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность в День Победы

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