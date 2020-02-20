Политика

REGNUMREGNUMПутин поручил ФСБ обеспечить безопасность в День Победы

Безопасность в ходе празднования 75-летия Победы должна быть обеспечена на самом высоком уровне, сделать это следует ФСБ России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 20 февраля на заседании коллегии ведомства.
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Владимир Путин
Поручаю обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России, прежде всего, конечно, имею в виду праздник 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
— Владимир ПутинМосква 24 04:25

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Путин поручил ФСБ обеспечить на День Победы безопасность на высшем уровне

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