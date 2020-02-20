Поручаю обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России, прежде всего, конечно, имею в виду праздник 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Безопасность в ходе празднования 75-летия Победы должна быть обеспечена на самом высоком уровне, сделать это следует ФСБ России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 20 февраля на заседании коллегии ведомства.

Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность в День Победы

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