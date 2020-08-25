Путин поручил ФССП взять под контроль коллекторов
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Путин поручил ФССП взять под контроль коллекторов
В Ингушетии в перестрелке двух семей пострадали девять человек
По словам президента, действия коллекторов «иногда переходят всякие границы». Путин призвал судебных приставов взять под контроль эту ситуацию. И в связи с этим попросил представить предложения по дополнительной численности сотрудников ФССП и финансированию.В источнике
С чего всё началось
«Нами проведено 1,2 тыс. внеплановых проверок, составлено 7 тыс. протоколов, вынесено штрафов судами на 235 млн [рублей]», — приводит пресс-служба Кремля
слова Аристова.
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