Путин поручил ФССП взять под контроль коллекторов

По словам президента, действия коллекторов «иногда переходят всякие границы». Путин призвал судебных приставов взять под контроль эту ситуацию. И в связи с этим попросил представить предложения по дополнительной численности сотрудников ФССП и финансированию.