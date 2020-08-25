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BFM.ru
BFM.ru

Путин поручил ФССП взять под контроль коллекторов

По словам президента, действия коллекторов «иногда переходят всякие границы». Путин призвал судебных приставов взять под контроль эту ситуацию. И в связи с этим попросил представить предложения по дополнительной численности сотрудников ФССП и финансированию.В источнике
С чего всё началось
«Нами проведено 1,2 тыс. внеплановых проверок, составлено 7 тыс. протоколов, вынесено штрафов судами на 235 млн [рублей]», — приводит пресс-служба Кремля
 слова Аристова.
Известия08:45
Подробнее о событии
Газета.Ru

Путин рекомендовал ФССП взять под контроль деятельность коллекторов

Газета.Ru11:40
РБК

Путин решил взять под контроль «переходящих всякие границы» коллекторов

РБК09:36
РИА Новости

Путин призвал главу ФССП взять под контроль работу коллекторов

РИА Новости07:41
Известия

Суды оштрафовали коллекторов на 235 млн рублей

Известия08:45
RT на русском

Путин призвал главу ФССП взять под контроль деятельность коллекторов

RT на русском07:44
Коммерсантъ

Путин поручил разобраться с «переходящими всякие границы» коллекторами

Коммерсантъ08:13
ТАСС

Суды оштрафовали коллекторов на 235 млн рублей

ТАСС08:10

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
РИА Новости02:03
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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUM10:30
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Харри Магуайр признан виновным по всем пунктам обвинения в Греции

Капитан "Манчестер Юнайтед", защитник сборной Англии по футболу Харри Магуайр признан судом в Греции виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках дать взятку, сообщает Sky Sports.
РИА Новости12:34
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В МИД назвали «глубоко оскорбительными» обвинения по делу Навального

«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь», — говорится в сообщении.
Ведомости13:27
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъ12:50
1

Суд арестовал второго за день члена совета оппозиции Белоруссии

25 августа суд Заводского района Минска за организацию несанкционированной акции приговорил к административному аресту на 10 суток лидера стачечного комитета Минского тракторного завода и члена президиума координационного совета оппозиции Сергея Дылевского.
РБК11:07
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СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ru04:02
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Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Колорадо»

Поединок состоялася в Эдмонтоне на стадионе «Родерс Плэйс» и закончилась победой «Далласа» со счетом 5:2.Одним из героев встречи стал росийский нападающий Александр Радулов, который в этом матче отметился результативной передачей и забил победный гол в этой встрече.
Vprognoze.ru04:40

Российский МИД сообщил о предостережении Вашингтону по Белоруссии

Россия предостерегла США от вмешательства во внутренние дела Белоруссии, соответствующее заявление было сделано в ходе встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в Москве, говорится на сайте МИДа.
РБК12:34
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Определен фактор осложнений и смерти от коронавируса

Исследователи изучили четыре пептидные молекулы, известные как цитокины, которые циркулируют в крови и обычно связаны с иммунной реакцией на инфекции, и обнаружили, что две из них — IL-6 и TNF-α — могут определять тяжесть симптомов, осложнения и риск смерти.
Lenta.ru08:48
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Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести открытое расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.
МР7.рувчера в 15:58
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