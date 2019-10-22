Политика
REGNUMПутин поручил Голодец заняться документальным кино
На встрече с Голодец Путин поручил вице-премьеру обсудить проблему документального кино и заняться ею. Российский лидер отметил, что в документальных фильмах можно отображать достижения, какие-то проблемы, о которых нужно ставить вопросы и многое другое.
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Ольгой Голодец заявил о необходимости продвижения российского документального кино, сообщает пресс-служба Кремля.ФАНвчера в 21:16
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Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Армия и оружие
Эсминец ВМС США проследил за «морской активностью» России в Заполярье
Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.
РИА Новости вчера в 23:43
Политика
Трамп вновь заговорил о ядерной сделке с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп вновь заявил о своем желании заключить ядерную сделку с Россией и Китаем.
Российская газета 03:06
Армия и оружие
NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана
Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 21:41
Происшествия
Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве
Согласно предварительной информации, преступление совершил наркозависимый мужчина. По поступившим сведения, он ранил еще четверых людей.
Газета.Ru 04:59
Политика
Спецпредставитель Путина указал на отсутствие запрета на Telegram
Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что в России не запрещено пользоваться мессенджером Telegram.
Известия вчера в 13:11
Общество
Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду
Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Происшествия
На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди
Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM вчера в 22:24
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Газета.Ru вчера в 11:33
Футбол
Хавбек «Арсенала» высказался о поражении от «Шеффилд Юнайтед»
Встреча закончилась поражением "Арсенала" с минимальным счетом - 0:1. Победа позволила "Шеффилд Юнайтед" набрать 12 баллов и занять девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.
Газета.Ru 04:30
Игры
Создатель Assassin’s Creed извинился за вышки
Игромания.ру вчера в 18:08
Политика
Премьер-министра Украины обвинили в домогательствах к подчиненному
Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в сексуальных домогательствах к подчиненному.
Взгляд.ру 04:37
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском пропал вагон золота
Lenta.ru вчера в 13:42
Космос
В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель
В России планируется создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель.
RT на русском 01:28
Наука
Ученый займется редактированием ДНК человеческих яйцеклеток
Goroday.ru 19 октября в 07:52
Общество
«Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках
«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
Телеканал 360° вчера в 08:44
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия 20 октября в 07:43
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 12:32
Происшествия
В Чили растет число погибших из-за массовых протестов и погромов
Вести.Ru вчера в 01:44
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru вчера в 14:16
Здоровье
Медики назвали лучшие продукты после отказа от курения сигарет
Американские медики составили список продуктов, которые лучше всего добавить в рацион после отказа от курения, сообщает «Российская газета».
Слово и Дело 05:21
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности США к военным действиям против Турции
Известия вчера в 21:13
Общество
Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
Газета.Ru вчера в 07:19
Происшествия
Обвиняемый в убийстве девочки в Саратове сознался
Газета.Ru вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой
Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.
Актуальные Новости 04:37
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 02:49
Технологии
Медик дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова дала рекомендации по сохранению зрения при использовании смартфона.
МедиаПоток вчера в 15:03