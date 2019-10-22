с чего всё началось

На встрече с Голодец Путин поручил вице-премьеру обсудить проблему документального кино и заняться ею. Российский лидер отметил, что в документальных фильмах можно отображать достижения, какие-то проблемы, о которых нужно ставить вопросы и многое другое.

Экономика Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.

Армия и оружие Эсминец ВМС США проследил за «морской активностью» России в Заполярье Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.

Политика Трамп вновь заговорил о ядерной сделке с Россией и Китаем Президент США Дональд Трамп вновь заявил о своем желании заключить ядерную сделку с Россией и Китаем.

Армия и оружие NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Происшествия Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве Согласно предварительной информации, преступление совершил наркозависимый мужчина. По поступившим сведения, он ранил еще четверых людей.

Политика Спецпредставитель Путина указал на отсутствие запрета на Telegram Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что в России не запрещено пользоваться мессенджером Telegram.

Общество Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.

Происшествия На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.

Экономика В России рекордно упал спрос на бензин Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».

Футбол Хавбек «Арсенала» высказался о поражении от «Шеффилд Юнайтед» Встреча закончилась поражением "Арсенала" с минимальным счетом - 0:1. Победа позволила "Шеффилд Юнайтед" набрать 12 баллов и занять девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

Политика Премьер-министра Украины обвинили в домогательствах к подчиненному Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в сексуальных домогательствах к подчиненному.

Фигурное катание Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Галкин присоединился к троллингу Гузеевой Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.

Политика Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.

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Шоу-бизнес Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.

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Общество Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.