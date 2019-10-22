Политика

REGNUMREGNUMПутин поручил Голодец заняться документальным кино

На встрече с Голодец Путин поручил вице-премьеру обсудить проблему документального кино и заняться ею. Российский лидер отметил, что в документальных фильмах можно отображать достижения, какие-то проблемы, о которых нужно ставить вопросы и многое другое.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Ольгой Голодец заявил о необходимости продвижения российского документального кино, сообщает
 пресс-служба Кремля.
ФАНвчера в 21:16

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Путин поручил Голодец заняться темой документального кино

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Путин обсудил с Голодец развитие спорта и меры поддержки кинематографа

Известиявчера в 18:51

Путин обсудил с Голодец вопрос развития спорта в России

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РЕН ТВвчера в 18:07

Голодец отчиталась перед Путиным о появлении новой специальности

РБКвчера в 20:13
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Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
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Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.
РИА Новости вчера в 23:43
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Газета.Ru 03:45
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Российская газета 03:06
Армия и оружие

NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана

Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 21:41
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Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве

Согласно предварительной информации, преступление совершил наркозависимый мужчина. По поступившим сведения, он ранил еще четверых людей.
Газета.Ru 04:59
Политика

Спецпредставитель Путина указал на отсутствие запрета на Telegram

Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что в России не запрещено пользоваться мессенджером Telegram.
Известия вчера в 13:11
Общество

Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду

Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Происшествия

На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди

Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM вчера в 22:24
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 11:33
Футбол

Хавбек «Арсенала» высказался о поражении от «Шеффилд Юнайтед»

Встреча закончилась поражением "Арсенала" с минимальным счетом - 0:1. Победа позволила "Шеффилд Юнайтед" набрать 12 баллов и занять девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.
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Создатель Assassin’s Creed извинился за вышки

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Премьер-министра Украины обвинили в домогательствах к подчиненному

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в сексуальных домогательствах к подчиненному.
Взгляд.ру 04:37
Происшествия

После прорыва дамб под Красноярском пропал вагон золота

Lenta.ru вчера в 13:42
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В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель

В России планируется создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель.
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Ученый займется редактированием ДНК человеческих яйцеклеток

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«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
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Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
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Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
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В Чили растет число погибших из-за массовых протестов и погромов

Вести.Ru вчера в 01:44
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Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского

Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
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Американские медики составили список продуктов, которые лучше всего добавить в рацион после отказа от курения, сообщает «Российская газета».
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Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой

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В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
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Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
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Медик дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона

Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова дала рекомендации по сохранению зрения при использовании смартфона.
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Российский политик
Российский политик, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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