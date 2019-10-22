с чего всё началось

На встрече с Голодец Путин поручил вице-премьеру обсудить проблему документального кино и заняться ей. Российский лидер отметил, что в документальных фильмах можно отображать достижения, какие-то проблемы, о которых нужно ставить вопросы и многое другое.

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Политика Дерипаска объяснил обыски США в его бывшей фирме На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что американская прокуратура пытается получить доступ к электронным документам Terra Services Ltd, которые в декабре 2018 года изъяли британские власти.

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