с чего всё началось

На встрече с Голодец Путин поручил вице-премьеру обсудить проблему документального кино и заняться ею. Российский лидер отметил, что в документальных фильмах можно отображать достижения, какие-то проблемы, о которых нужно ставить вопросы и многое другое.

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