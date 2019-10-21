с чего всё началось

О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.

Происшествия На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.

Футбол «Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.

Общество Детей освободят от платы за вывоз мусора В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.

Спорт Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Политика Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля.

Общество Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).

Армия и оружие Минобороны России получило полковой комплект С-400 Министерство обороны России получило очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400.

Армия и оружие МИД Турции подтверждает отход курдов из зоны безопасности в Сирии Глава МИД Турции надеется, что курды успеют до конца действия режима перемирия вывести свои войска из зоны безопасности, так как в противном случае Анкара продолжит свою операцию в Сирии.

Армия и оружие Постпредство России порекомендовало НАТО купить учебники по истории Постпредство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы.

Игры Red Dead Redemption 2 оснастили улучшенной графикой для ПК Одним из особых новшеств в ПК версии Red Dead Redemption 2 станет возможность играть в Online режиме.

Происшествия Следователи назвали возможную причину истощения девочки из Орла 12-летняя девочка, доставленная с истощением в больницу в Орле, страдает из-за врожденного генетического заболевания, пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Орловской области Владимира Полякова.

Политика Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.

Армия и оружие Пушков прокомментировал готовность Трампа к войне с Турцией Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что при необходимости президент Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.

Политика Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.

Кино Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.

Фигурное катание Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.

Здоровье В Центре им. Алмазова создадут оригинальные «полипилюли» от гипертензии По данным фармкомпании, сегодня объем рынка кардиологических комбинаций из двух компонентов для лечения гипертензии в России растет каждый год на 8% в упаковках и 32% в рублях (сейчас объем составляет более 5 млрд рублей и около 13 млн упаковок).

Экономика Нулевой налог на электрокары предлагают ввести в Иркутской области Владельцев электромобилей в Иркутской области могут освободить от уплаты транспортного налога.

Общество Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.

Экономика Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.

Технологии Врач рассказала, как не потерять зрение из-за смартфона Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрение при использовании гаджетов.

Шоу-бизнес Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.