Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин поручил Голодец заняться темой документального кино

О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.
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с чего всё началось
Первое, что предлагают все коллеги, — это провести ревизию полномочий всех субъектов власти, наделить муниципалитеты, отдельные субъекты теми полномочиями, которых на сегодняшний день не хватает, и разработать целую программу для того, чтобы убрать те барьеры, которые существуют на сегодняшний день, — приводятся слова Голодец на сайте Кремля
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News.ruвчера в 19:52

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Путин поручил Голодец заняться темой документального кино

Российская газетавчера в 20:19

Путин обсудил с Голодец господдержку отечественного кинематографа

РЕН ТВвчера в 18:07

Голодец заявила, что уровень оснащения безбарьерной средой спортобъектов составляет 60%

ТАССвчера в 20:09

Путин обсудил с Голодец развитие спорта и меры поддержки кинематографа

Известиявчера в 18:51

Путин обсудил с Голодец вопрос развития спорта в России

RT на русскомвчера в 18:46

Голодец отчиталась перед Путиным о появлении новой специальности

РБКвчера в 20:13

Путин призвал Голодец помочь в продвижении документального кино в России

РИА Новостивчера в 19:42
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Общество

В Калифорнии активировался большой тектонический разлом

Территория новостей 20 октября в 15:18
Происшествия

На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди

Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM вчера в 22:24
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«Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.
ODDS.ru вчера в 17:07
Общество

Детей освободят от платы за вывоз мусора

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
Гаджеты

Китайцы показали очень маленький x86-й PC

Игромания.ру вчера в 21:38
Спорт

Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже

Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
РИА Новости вчера в 22:32
Политика

Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Общество

Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду

Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 22:16
Армия и оружие

Минобороны России получило полковой комплект С-400

Министерство обороны России получило очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400.
RT на русском вчера в 06:50
Армия и оружие

МИД Турции подтверждает отход курдов из зоны безопасности в Сирии

Глава МИД Турции надеется, что курды успеют до конца действия режима перемирия вывести свои войска из зоны безопасности, так как в противном случае Анкара продолжит свою операцию в Сирии.
Апрал вчера в 08:28
Армия и оружие

Постпредство России порекомендовало НАТО купить учебники по истории

Постпредство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы.
Газета.Ru вчера в 21:39
Футбол

Роналду считает победу над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»

Газета.Ru вчера в 14:27
Игры

Red Dead Redemption 2 оснастили улучшенной графикой для ПК

Одним из особых новшеств в ПК версии Red Dead Redemption 2 станет возможность играть в Online режиме.
Goroday.ru вчера в 22:42
Происшествия

Следователи назвали возможную причину истощения девочки из Орла

12-летняя девочка, доставленная с истощением в больницу в Орле, страдает из-за врожденного генетического заболевания, пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Орловской области Владимира Полякова.
Аргументы и Факты вчера в 19:18
Политика

Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского

Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru вчера в 14:16
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Газета.Ru 20 октября в 08:29
Армия и оружие

Пушков прокомментировал готовность Трампа к войне с Турцией

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что при необходимости президент Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Российская газета вчера в 22:32
Политика

Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Кино

Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат

Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия вчера в 09:25
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
RT на русском вчера в 19:36
Здоровье

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По данным фармкомпании, сегодня объем рынка кардиологических комбинаций из двух компонентов для лечения гипертензии в России растет каждый год на 8% в упаковках и 32% в рублях (сейчас объем составляет более 5 млрд рублей и около 13 млн упаковок).
Доктор Питер вчера в 15:41
Экономика

Нулевой налог на электрокары предлагают ввести в Иркутской области

Владельцев электромобилей в Иркутской области могут освободить от уплаты транспортного налога.
ФедералПресс вчера в 10:03
Общество

Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
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Экономика

Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины

Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Кино

Появился трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем

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News.ru вчера в 08:25
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Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрение при использовании гаджетов.
РИА Новости вчера в 12:14
Шоу-бизнес

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Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Общество

Соловьев прокомментировал попадание в Книгу рекордов Гиннесса

РИА Новости вчера в 13:38
Кино

Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Корона»

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Армия и оружие

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Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.
ТК Звезда вчера в 13:49
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Ольга Юрьевна Голодец
Российский политик
Российский политик, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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