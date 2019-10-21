Политика
Российская газетаПутин поручил Голодец заняться темой документального кино
О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.
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с чего всё началось
Первое, что предлагают все коллеги, — это провести ревизию полномочий всех субъектов власти, наделить муниципалитеты, отдельные субъекты теми полномочиями, которых на сегодняшний день не хватает, и разработать целую программу для того, чтобы убрать те барьеры, которые существуют на сегодняшний день, — приводятся слова Голодец на сайте Кремля.News.ruвчера в 19:52
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Общество
В Калифорнии активировался большой тектонический разлом
Территория новостей 20 октября в 15:18
Происшествия
На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди
Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM вчера в 22:24
Футбол
«Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
«Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.
ODDS.ru вчера в 17:07
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
Гаджеты
Китайцы показали очень маленький x86-й PC
Игромания.ру вчера в 21:38
Спорт
Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже
Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
РИА Новости вчера в 22:32
Политика
Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Общество
Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 22:16
Армия и оружие
Минобороны России получило полковой комплект С-400
Министерство обороны России получило очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400.
RT на русском вчера в 06:50
Армия и оружие
МИД Турции подтверждает отход курдов из зоны безопасности в Сирии
Глава МИД Турции надеется, что курды успеют до конца действия режима перемирия вывести свои войска из зоны безопасности, так как в противном случае Анкара продолжит свою операцию в Сирии.
Апрал вчера в 08:28
Армия и оружие
Постпредство России порекомендовало НАТО купить учебники по истории
Постпредство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы.
Газета.Ru вчера в 21:39
Футбол
Роналду считает победу над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»
Газета.Ru вчера в 14:27
Игры
Red Dead Redemption 2 оснастили улучшенной графикой для ПК
Одним из особых новшеств в ПК версии Red Dead Redemption 2 станет возможность играть в Online режиме.
Goroday.ru вчера в 22:42
Происшествия
Следователи назвали возможную причину истощения девочки из Орла
12-летняя девочка, доставленная с истощением в больницу в Орле, страдает из-за врожденного генетического заболевания, пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Орловской области Владимира Полякова.
Аргументы и Факты вчера в 19:18
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru вчера в 14:16
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru 20 октября в 08:29
Армия и оружие
Пушков прокомментировал готовность Трампа к войне с Турцией
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что при необходимости президент Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Российская газета вчера в 22:32
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия вчера в 09:25
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
RT на русском вчера в 19:36
Здоровье
В Центре им. Алмазова создадут оригинальные «полипилюли» от гипертензии
По данным фармкомпании, сегодня объем рынка кардиологических комбинаций из двух компонентов для лечения гипертензии в России растет каждый год на 8% в упаковках и 32% в рублях (сейчас объем составляет более 5 млрд рублей и около 13 млн упаковок).
Доктор Питер вчера в 15:41
Экономика
Нулевой налог на электрокары предлагают ввести в Иркутской области
Владельцев электромобилей в Иркутской области могут освободить от уплаты транспортного налога.
ФедералПресс вчера в 10:03
Общество
Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
Газета.Ru вчера в 07:19
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Кино
Появился трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер фантастического боевика «Бладшот».
News.ru вчера в 08:25
Технологии
Врач рассказала, как не потерять зрение из-за смартфона
Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрение при использовании гаджетов.
РИА Новости вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Общество
Соловьев прокомментировал попадание в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости вчера в 13:38
Кино
Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Корона»
Piter.tv вчера в 14:51
Армия и оружие
Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ
Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.
ТК Звезда вчера в 13:49