Коронавирус
REGNUMПутин поручил МЧС начать в Дагестане масштабную санитарную обработку
«Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей», — сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
Читать в источнике
Оценить128
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Общество
Мясников назвал препараты, которые опасны для снятия боли
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал на телеканале «Россия 1», какими препаратами опасно снимать боль при лечении на дому, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 10:32
Экономика
В Иране оценили ошибки Саудовской Аравии, которые привели к дефициту бюджета
В Иране оценили ошибки Саудовской Аравии, которые привели к дефициту бюджета Саудиты пытаются заполнить дефицит бюджета.
Экспресс газета 05:07
Экономика
Чубайс заявил о выходе России на плато по коронавирусу
Глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что в последние несколько дней Россия могла выйти на плато по распространению коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 17:30
Гаджеты
Realme X50 Pro Player засветился в сети
25 мая Realme планирует выпустить новый флагман, ориентированный на игры, под названием X50 Pro Player.
ITZine.ru 03:42
Общество
Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
Экс-акционеры ЮКОСа наложили арест в юрисдикции Нидерландов на водочные торговые марки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».
BFM.ru 11:32
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
РИА Новости 16:09
Киберспорт
Valve ввела ограничение на отклонение кастомных матчей в Dota 2
Valve выпустила небольшой патч для Dota 2, в котором добавила ограничение на отклонение кастомных матчей: теперь после отказа присоединиться к игре будет действовать временный запрет на поиск следующей.
CyberSport.ru 17:15
Общество
В США число случаев коронавируса превысило полтора миллиона
В США за сутки число случаев коронавируса увеличилось почти на семь тысяч, превысив полтора миллиона, пишет Reuters.
Газета.Ru 13:19
Шоу-бизнес
Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша
Актриса и певица Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша, сообщает Пятый канал.
РИА Новости 07:50
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом
Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
РИА Новости 14:14
Кино
Мелодрама «Разбитое зеркало» стартует на ТВ
С 18 мая на ТВ стартует остросюжетная мелодрама "Разбитое зеркало". Это история благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою тайну.
Российская газета вчера в 10:07
Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
Общество
Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в режиме видеоконференции на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
РБК 14:28
Общество
В Москве снизилась циркуляция коронавируса
Циркуляция коронавируса в Москве снизилась в четыре-пять раз за последнюю неделю.
Lenta.ru 16:27
Общество
Петербуржцам запрещено прощание с покойными
Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза предписала санврач Наталья Башкетова предписала.
Piter.tv 16:02
Футбол
Источник: У трех футболистов «Динамо» выявлен коронавирус
Коронавирус выявлен еще у троих футболистов РПЛ. Все они являются игроками московского "Динамо".
Российская газета 17:21
Общество
Nord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве ЕС
Компания Nord Stream 2 намерена обжаловать отказ Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС.
Деловое.ТВ 14:32
Гаджеты
Xiaomi показала Redmi 10X — первый смартфон на базе Dimensity 820
Сегодня компании MediaTek и Xiaomi сделали два важных анонса: первая анонсировала новейшую однокристальную систему Dimensity 820, а также подтвердила, что она дебютирует в смартфоне Redmi 10X, а вторая показала новинку на официальном постере, содержащем дату анонса.
iXBT.com 03:20
Общество
В США доказали связь коронавируса и воспалительного синдрома у детей
Синдром системного воспалительного ответа, который недавно начали выявлять у детей, связан с коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио 17 мая в ходе пресс-конференции.
ИА Красная Весна 15:04
Общество
Куряне смогут увидеть МКС невооруженным глазом
ТРК Сейм (Курск) 12:01
Авто
Volkswagen объявил цены на новый Polo в России
Экономика сегодня 08:21
Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
RT на русском 14:24
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru 17:01
Политика
США предоставят России 200 аппаратов ИВЛ
Соединенные Штаты передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
ТАСС 14:51
Общество
Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая
В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
Городской32 (Брянск) 07:49
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Здоровье
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
В интервью радиостанции "НСН" глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев назвал категорию граждан, которые первыми получат вакцину от коронавирусной инфекции.
Piter.tv вчера в 15:07
Происшествия
В Москве росгвардейцы помогли утиному семейству перейти дорогу
Автомобильный экипаж сотрудников Росгвардии находился на маршруте патрулирования, когда заметил семейство уточек, пытающееся перейти дорогу.
Вести.Ru 15:31