«Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей», — сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.

Политика В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии Более 60 стран поддержали призыв Австралии и Европейского союза провести независимое расследование причин вспышки коронавируса нового типа, сообщила австралийская телерадиокорпорация ABC. 17

Происшествия СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью. 853

Энергетика Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель Цена нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась выше $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. 228

Фигурное катание Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной. 1

Общество Шесть депутатов Госдумы заразились коронавирусом Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у шести депутатов Госдумы РФ. Двое из них уже вылечились, а двое еще находятся в больнице. 25

Авто SsangYong представил обновленного конкурента Creta Представители компании SsangYong показали новую версию автомобиля, который будет конкурировать с Hyundai Creta.

Общество Крупнейший производитель чипов TSMC прекратил принимать заказы Huawei Синьчжу, 18 мая 2020, 12:31 — REGNUM Крупнейший в мире контрактный производитель чипов — тайваньская компания TSMC прекратила прием заказов от китайского производителя Huawei Technologies из-за ужесточения со стороны США контроля за соблюдением санкций в отношении китайской компании. 20

Здоровье Минздрав опроверг популярный миф о коронавирусе "В настоящее время нет достоверной статистики о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора", – говорится в публикации. 6

Происшествия Отец отсудил часть квартиры у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника Отец погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева получил через суд часть наследства, сообщила телеканалу НТВ мать Максима Юлия Карева. 2

Общество Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная» Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad. 1,7K

Кино Создатели «Смешариков» выпустили четыре новых серии мультфильма Москва, 18 мая 2020, 18:44 — REGNUM Авторы анимационного сериала «Смешарики» выпустили на экран четыре новых серии, премьера которых состоялась 18 мая на интернет-портале КиноПоиск HD. 21

Происшествия СМИ сообщили о стрельбе на юго-востоке Москвы На юго-востоке Москвы произошла стрельба. По информации РЕН ТВ, неизвестный открыл огонь на улице Малышева.

Общество Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора. 5

Шоу-бизнес Штраф грозит сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой Российская актриса Татьяна Васильева после теста на коронавирус решила долго не задерживаться в медучреждении и сбежала из него, сообщает телеканал НТВ. 7

Происшествия Под Костромой нашли тело пропавшего профессора из Москвы Тело столичного профессора, находившегося в розыске с ноября прошлого года, обнаружено в реке под Костромой с грудой камней в одежде, возбуждено дело об убийстве, сообщает облпрокуратура. 2

Религия Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления епархиями епископов Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова). 185

Культура Key Buyers Event: Digital edition объявил программу МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Первый виртуальный рынок российского контента, организованный компанией «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы, начнется 8 июня, сообщает пресс-служба «Роскино».