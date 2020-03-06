Президент России Владимир Путин поручил правительству провести комплексную проверку исполнения бюджета Республики Хакасия за прошлый год и проверить данные о просроченной кредиторской задолженности региона. Минфину России поручено разработать предложения об оказании республике финансовой помощи.

с чего всё началось

Президент Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии и представить предложения по оказанию республике финансовой помощи. С просьбой о финансовой поддержке обратились власти региона.

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