Экономика
Вести.RuПутин поручил Минфину проверить бюджет Хакасии
Президент Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии и представить предложения по оказанию республике финансовой помощи. С просьбой о финансовой поддержке обратились власти региона.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству провести комплексную проверку исполнения бюджета Республики Хакасия за прошлый год и проверить данные о просроченной кредиторской задолженности региона. Минфину России поручено разработать предложения об оказании республике финансовой помощи.РБК00:00
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Кремль подключился к решению проблемы с нехваткой денег в бюджете Хакасии
Республиканская Телевизионная Сеть02:33
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