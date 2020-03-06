Экономика

Вести.RuВести.RuПутин поручил Минфину проверить бюджет Хакасии

Президент Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии и представить предложения по оказанию республике финансовой помощи. С просьбой о финансовой поддержке обратились власти региона.
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с чего всё началось

Кремль подключился к решению проблемы с нехваткой денег в бюджете Хакасии

Президент России Владимир Путин поручил правительству провести комплексную проверку исполнения бюджета Республики Хакасия за прошлый год и проверить данные о просроченной кредиторской задолженности региона. Минфину России поручено разработать предложения об оказании республике финансовой помощи.
РБК00:00

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Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии

Коммерсантъ03:52

Путин поручил проверить исполнение бюджета Хакасии

Шанс (г. Абакан)02:08

Владимир Путин распорядился помочь Хакасии

Пульс Хакасии03:06

Кремль подключился к решению проблемы с нехваткой денег в бюджете Хакасии

Республиканская Телевизионная Сеть02:33

Бюджетный кризис в Хакасии: комментарий эксперта

REGNUM04:42

Кремль подключился к решению проблемы с нехваткой денег в бюджете Хакасии

Эхо Москвы01:30

Кремль подключился к решению проблемы с нехваткой денег в бюджете Хакасии

РБК00:00
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Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Политика

Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:25
Здоровье

В Китае выявлен первый случай энцефалита из-за коронавируса

В сообщении отмечается, что специалисты клиники получили информацию о том, что больные новым коронавирусом страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражения печени, нарушения функции других внутренних органов.
Московский Комсомолец 04 марта в 09:59
Энергетика

Новак встретится со странами, не входящими в ОПЕК

Министр энергетики России Александр Новак проводит в Вене встречу со странами, не входящими в ОПЕК, заседание всего альянса ОПЕК+ еще не началось, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
РИА Новости 07:45
Космос

Гранит науки: Астрономы зарегистрировали мощнейший взрыв во Вселенной

Эхо Москвы 00:34
Политика

Глава дипломатии Евросоюза планирует посетить Донбасс

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что планирует в ближайшие недели посетить Донбасс.
РИА Новости 07:04
Политика

Путин высказался о сменяемости власти в России

Президент России Владимир Путин, комментируя возможность двух президентских сроках подряд, заявил, что в стране должна быть сменяемость власти.
Lenta.ru 08:57
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек

Общее число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 превысило 100 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на данные властей более чем 80 стран, где были зафиксированы случаи заражения.
DP.RU 07:53
Здоровье

Медики рассказали, кому обязательно нужно есть сало

Вы принесёте неоценимую пользу своему организму, употребляя в пищу каждый день небольшой кусочек сала с чесноком и ржаным хлебом.
Стерлеград вчера в 05:10
Происшествия

Смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе

У здания посольства США в Тунисе в пятницу произошел теракт, в результате которого пострадали два человека.
Российская газета 07:27
Кино

Будет кроваво: Джеймс Ганн показал рабочий постер «Отряда самоубийц 2»

В честь завершения съемок «Отряда самоубийц 2» режиссер и сценарист фильма Джеймс Ганн выложил в Instagram постер фильма, подписанный участниками съемочной группы.
Popcornnews.ru 05:20
Политика

Путин и Эрдоган достигли соглашения о прекращении огня в Идлибе

Мировые информационные агентства и крупнейшие издания уделяют большое внимание соглашению о прекращении огня, достигнутому в итоге переговоров президентов Путина и Эрдогана в Москве.
ИноСМИ вчера в 15:24
Общество

В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
Ведомости 08:34
Общество

В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет

Российская газета 08:35
Общество

Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram

Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.
РИА Новости 07:05
Происшествия

В СК заявили о похищении ранее пропавшей в Костромской области девочки

Следователи сообщили, что найденная восьмилетняя девочка в городе Нея Костромской области, которая ранее пропала по дороге домой, была похищена.
RT на русском вчера в 08:01
Политика

Аксенов назвал слова о подаче воды в Крым украинским «орудием шантажа»

Глава Крыма Сергей Аксенов счел "оружием шантажа" заявления украинской стороны о возобновлении подачи воды в Крым.
Российская газета 05:32
Происшествия

На телах погибших украинских шахматистов найдены следы уколов

Газета.Ru 07:12
Политика

Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
Шоу-бизнес

Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы

Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Вечерний курьер 05:52
Игры

Разработчики Mortal Kombat 11 показали тизер Спауна

Генеральный директор NetherRealm Эд Бун опубликовал небольшой тизер Спауна в Mortal Kombat 11 в твиттере.
CyberSport.ru 04:34
Хоккей

Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ

Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
Газета.Ru 02:19
Политика

Владимир Путин прибыл в Иваново

Радио Маяк 07:33
Политика

Эрдоган назвал сроки введения в эксплуатацию комплексов С-400 в Турции

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут введены в эксплуатацию в Турции в апреле.
РБК 08:24
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия вчера в 12:00
Происшествия

В Афганистане 27 человек погибли в результате нападения

Не менее 27 человек погибли и ещё 29 пострадали в результате нападения, которое было совершено на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле.
RT на русском 06:55
Космос

NASA опубликовало самую детальную панораму Марса

NASA показало самую детальную за все время исследований панораму Марса.
Московский Комсомолец 06:18
Политика

СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника

В августе 2017 года Сугерея в составе группы украинских диверсантов задержали в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
Известия 06:05
Армия и оружие

Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы

Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС 05:27
Политика

В Раде озвучили новый план «борьбы» за Крым и Донбасс

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евегния Кравчук в интервью изданию "Апостроф" предложила "пробиваться" к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.
РИА Новости 07:28
Общество

Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса

В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
RT на русском вчера в 13:07
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