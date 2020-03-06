Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии

Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи. Об этом сообщил РБК со ссылкой на текст поручения президента.
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с чего всё началось

Кремль подключился к решению проблемы с нехваткой денег в бюджете Хакасии

Президент России Владимир Путин поручил правительству провести комплексную проверку исполнения бюджета Республики Хакасия за прошлый год и проверить данные о просроченной кредиторской задолженности региона. Минфину России поручено разработать предложения об оказании республике финансовой помощи.
РБК00:00

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Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии

Коммерсантъ03:52

Кремль подключился к решению проблемы с нехваткой денег в бюджете Хакасии

Эхо Москвы01:30

Кремль подключился к решению проблемы с нехваткой денег в бюджете Хакасии

Республиканская Телевизионная Сеть02:33

Путин поручил проверить исполнение бюджета Хакасии

Шанс (г. Абакан)02:08

Путин поручил проверить исполнение бюджета Хакасии

REGNUM01:37

Владимир Путин распорядился помочь Хакасии

Пульс Хакасии03:06

Кремль подключился к решению проблемы с нехваткой денег в бюджете Хакасии

РБК00:00
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 04:40, Ашберн
Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Происшествия

Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке

По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Российская газета 04:14
Общество

Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные из-за карантина

Работодатели оплачивают больничный из-за карантина так же, как и по болезни, рассказали в пресс-службе Минтруда.
РИА Новости 03:03
Политика

Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Ранее госбюро Украины рассказало о шестичасовом допросе Порошенко. Известно, что в отношении Порошенко и его окружения расследуется 13 дел.
Газета.Ru 04:04
Общество

Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса

Красноярский экономический форум, запланированный на 19–21 марта, перенесли на неопределенный срок, сообщил начальник управления пресс-службы губернатора Максим Кудрявцев, передает ТАСС.
РБК 03:45
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Политика

Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Газета.Ru 03:42
Авто

Китайские Tesla Model 3 «устарели» из-за коронавируса

Сообщается, что производимый в Китае Model 3 получил устаревшие чипы в автопилоте, что связано со сбоями в поставках, вызванными остановкой ряда предприятий из-за коронавируса.
Tvoe-avto.com вчера в 00:25
Политика

Клишас: поправок в Конституцию о недвижимости чиновников не было

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 03:39
Футбол

Сборная России по футболу сыграет с командой Венгрии в Будапеште на «Пушкаш-Арене»

Сборная России по футболу проведет выездной матч Лиги наций против команды Венгрии на стадионе "Пушкаш-Арена" в Будапеште.
ТАСС Спорт 04:22
Биатлон

Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Известия 03:28
Происшествия

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Известия 03:52
Шоу-бизнес

Бывшая любовница Головина потребовала от него выплаты алиментов

ФАН 02:55
Общество

В США обвинили топ-менеджера Group-IB в киберпреступлениях

Одного из менеджеров известной российской компании Group-IB в США обвинили в причастности к киберпреступлениям, в частности взломе соцсети Formspring.
Вечерний курьер вчера в 23:36
Общество

В Германии число случаев заражения коронавирусом достигло 196

Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии достигло 196 человек, сообщил институт Роберта Коха во вторник.
РИА Новости 03 марта в 12:22
Футбол

Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи

Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.
Чемпионат вчера в 16:01
Гаджеты

Xiaomi Mi 10S получит Snapdragon 865 Plus и новую камеру

Главным отличием станет то, что вся линейка Xiaomi Mi 10S получит новые экраны Samsung разрешением 2K с частотой обновления 90 Гц.
iXBT.com 03:43
Политика

«Яблоко» подало в суд на Путина из-за голосования по Конституции

В пятницу, 6 марта, стало известно, что партия «Яблоко» подала в Конституционный суд РФ иск к президенту Владимиру Путину.
Форпост Северо-Запад 04:16
Политика

Захарова призвала Мадрид не экстрадировать в США задержанную россиянку

МИД России призывает Мадрид отказаться от экстрадиции в США россиянки Олеси Красиловой, которую задержали на острове Тенерифе по запросу Вашингтона, чтобы «не усугубить ситуацию».
Известия 04:07
Общество

В Гидрометцентре пообещали возвращение суровых зим в Россию

Суровые и снежные русские зимы не ушли в прошлое. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
News.ru вчера в 06:05
Общество

Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет

Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Вести.Ru 02:48
Общество

Банковские карты в России стали подделывать чаще

В 2019 году в России на 57,2% чаще стали подделывать банковские карты.
РИА Оренбуржье 00:40
Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 00:49
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Размещение Федеральным бюро расследований США фотографии советского поэта, актера и певца Владимира Высоцкого на собственной рекламе в социальной сети Facebook с призывом к сотрудничеству является глупым и бестактным поступком, считает актер театра и кино, сын артиста Никита Высоцкий.
РИА Новости 03:18
Политика

Украинские националисты закидали яйцами депутата Верховной рады

Ветераны радикального батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на депутата Верховной рады Макса Бужанского («Слуга народа»), закидав его яйцами.
REGNUM вчера в 22:02
Армия и оружие

Режим прекращения огня в Идлибе соблюдается

Коммерсантъ 04:11
Политика

МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17

Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РБК 04:12
Биатлон

Д. Херрман выиграла спринт на Кубке мира в Нове-Место

Сегодня Чехия приняла первую гонку домашнего этапа КМ. Девушки соревновались в спринте на 7,5 км. Только двум спортсменкам удалось пройти оба огневых рубежа без промахов.
ГЛАС.RU вчера в 12:39
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.
Live24 вчера в 11:57
Гаджеты

Компания Realme презентовала смартфоны моделей 6 и 6 Pro

Актуальные Новости вчера в 12:28
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