Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии

Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи. Об этом сообщил РБК со ссылкой на текст поручения президента.
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с чего всё началось

Кремль подключился к решению проблемы с нехваткой денег в бюджете Хакасии

Президент России Владимир Путин поручил правительству провести комплексную проверку исполнения бюджета Республики Хакасия за прошлый год и проверить данные о просроченной кредиторской задолженности региона. Минфину России поручено разработать предложения об оказании республике финансовой помощи.
РБК00:00

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Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии

Коммерсантъ03:52

Бюджетный кризис в Хакасии: комментарий эксперта

REGNUM04:42

Кремль подключился к решению проблемы с нехваткой денег в бюджете Хакасии

Эхо Москвы01:30

Кремль подключился к решению проблемы с нехваткой денег в бюджете Хакасии

Республиканская Телевизионная Сеть02:33

Путин поручил проверить исполнение бюджета Хакасии

Шанс (г. Абакан)02:08

Владимир Путин распорядился помочь Хакасии

Пульс Хакасии03:06

Кремль подключился к решению проблемы с нехваткой денег в бюджете Хакасии

РБК00:00
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM вчера в 12:59
Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru вчера в 02:33
Происшествия

В Афганистане 27 человек погибли в результате нападения

Не менее 27 человек погибли и ещё 29 пострадали в результате нападения, которое было совершено на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле.
RT на русском 06:55
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель

Сегодня днем цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,78% - до 47,6 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI падали до 43,8 доллара за баррель.
Аргументы и Факты 07:18
Происшествия

Смертник подорвался у посольства США в Тунисе

Террорист-смертник в пятницу днем подорвал себя у комплекса посольства США в столице Туниса, сообщает Mosaique FM.
Вести.Ru 06:03
Политика

Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:25
Происшествия

В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова

В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
РБК 06:44
Авто

Представили обновленный Mercedes-Benz E-класс

Mercedes-Benz впервые выпустил 3,0-литровый рядный бензиновый двигатель M256 в E-классе, который также оснащен ISG.
Тарантас Ньюс 03 марта в 03:24
Экономика

«Балтика» продала пивоваренный завод в Челябинске

РИА Новости 03:59
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Политика

В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
Происшествия

В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона

В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 01:05
Политика

Наблюдательные пункты в Идлибе сохранят свой статус, заявил Эрдоган

Наблюдательные пункты в Идлибе сохранят свой статус, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Народные новости 06:14
Происшествия

Пропавшую девочку нашли дома у похитителя в ящике под диваном

Как оказалось, ребенка похитили. Обнаружили ее в квартире у похитителя, в ящике для белья внутри дивана.
Вести.Ru 06:21
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 вчера в 11:57
Политика

Владимир Путин прибыл в Иваново

REGNUM 06:34
Политика

Аксенов назвал слова о подаче воды в Крым украинским «орудием шантажа»

Глава Крыма Сергей Аксенов счел "оружием шантажа" заявления украинской стороны о возобновлении подачи воды в Крым.
Российская газета 05:32
Общество

Матвиенко призвала не верить слухам о коронавирусе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, а граждане получают полную и достоверную информацию.
Российская газета 06:14
Экономика

Российский ПК-рынок в 2019 году оказался «в минусе»

По итогам 2019 года в целом российский рынок персональных компьютеров сократился на 7,8 % — до 5,34 млн штук.
3DNews вчера в 07:47
Экономика

Бумаги компании Тинькова стали лидерами падения на Московской бирже

По состоянию на 15:30 стоимость расписки TCS Group составила 1262,6 тыс. руб. TCS Group стала лидером падения на Мосбирже.
Коммерсантъ 04:24
Общество

Сын Высоцкого назвал незаконным использование фото отца в рекламе ФБР

Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий прокомментировал РБК решение ФБР использовать фото актера в рекламе в Facebook.
РБК 05:57
Здоровье

«Легкие плавились»: Иосиф Пригожин попал в реанимацию

Пригожин в целом не имеет ничего против масок, тем не менее считает, что в наше время многие люди просто-таки глумятся над вирусом при помощи этих же масок.
Bimru.ru 05:17
Здоровье

Минздрав Башкирии оплатит спецборт для умирающей мамы из Уфы

Пресс-служба Минздрава прокомментировала ситуацию с перелетом на спецборте 35-летней уфимки.
ProUfu.ru 06:16
Экономика

Власти хотят истребить штатных бухгалтеров

В последнее время бухгалтеры все чаще и чаще слышат о предстоящей ненужности. Об этом говорят в калуарах и с высоких трибун.
ИА Клерк.Ру 02:00
Общество

Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса

В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
RT на русском вчера в 13:07
Политика

Зеленский надеется на встречу «нормандской четверки» в конце апреля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему рассчитывает на проведение новой встречи в "нормандском формате" в конце апреля этого года.
ТАСС 04:47
Общество

Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине

Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
Российская газета 05:54
Хоккей

Ковальчук забросил дебютную шайбу за «Вашингтон»

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Илья Ковальчук забросил первую шайбу после перехода в клуб из столицы США.
Sport.ru 00:59
Армия и оружие

Названы объемы поставки экипировки «Ратник» в войска

Вооруженные силы России продолжают получать поставки боевой экипировки «Ратник».
Военное дело 06:24
Космос

Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру перенесён на сутки

3DNews вчера в 08:37
Как работают Яндекс.Новости?
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