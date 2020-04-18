Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом. Об этом свидетельствует указ, опубликованный пресс-службой Кремля.

Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом

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