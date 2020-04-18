Коронавирус
RT на русскомПутин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом. Об этом свидетельствует указ, опубликованный пресс-службой Кремля.
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Общество
Мишустин утвердил максимальные выплаты безработным
Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным. Документ опубликован на сайте правительства России.
Клопс вчера в 09:03
Общество
Доктор Мясников рассказал о будущем развитии коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о будущем нового коронавируса после завершения пандемии в России.
Аргументы недели 06:28
Общество
В Подмосковье введены новые меры борьбы с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился о новых мерах по борьбе с коронавирусом в регионе.
Lenta.ru 06:49
Политика
«Великий эскулап» Лукашенко получил ответ из России
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко заняться чем-либо, в чем он разбирается лучше, нежели в диагностике коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 06:12
Общество
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
Музыка
Финский полицейский поддержал сограждан популярной советской песней
Полицейские Оулу, пятого по численности населения города в Финляндии, перепели песню "Я люблю тебя, жизнь!", впервые исполненную легендарным Марком Бернесом, для поддержки морального духа сограждан во время пандемии.
Российская газета 07:32
Экономика
ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья
Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года.
BFM.ru вчера в 19:48
Шоу-бизнес
Актриса Мерьем Узерли разместила фото с подросшей дочерью
Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли разместила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена рядом со своей 6-летней дочерью, стало известно evo-rus.com Поклонники Узерли удивились, насколько похожи мать и дочка и насколько красивый ребенок у актрисы.
Evo-rus.com 04:57
Футбол
Рамоса назвали лучшим защитником в мире
Игрок "Лейпцига" Дайот Упамекано рассказал, какого футболиста считает самым лучшим защитником в мире, передает Foot Mercato.
Газета.Ru вчера в 23:30
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным в Лос-Анджелесе
Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Пасхальное воскресенье в Калифорнии.
Невские Новости вчера в 00:27
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов причинил боль Анастасии Костенко
Дмитрий Тарасов своими действиями причинил боль собственной жене Анастасии Костенко, полагают пользователи Сети.
Актуальные Новости 03:26
Происшествия
У пассажира поезда «Москва – Симферополь» заподозрили коронавирус
Пассажир с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализирован из поезда, прибывшего в Симферополь из Москвы, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма, руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
РИА Новости 07:27
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Общество
В Москве аннулировали 554 пропуска у больных с коронавирусом
Глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что столичные власти аннулировали 554 цифровых пропуска у горожан, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции в связи с заражением коронавирусом.
Московский Комсомолец 07:28
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Политика
Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес
Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.
Эхо Москвы 06:30
Общество
Умер депутат Мособлдумы с подтвержденным коронавирусом
На 65-м году жизни скончался после заражения коронавирусом депутат Московской областной думы Иван Жуков, написал глава Богородского городского округа Игорь Сухин в Instagram.
Газета.Ru 08:10
Армия и оружие
Корабли Черноморского флота применили ракетное оружие
Экипажи фрегата "Адмирал Эссен" и малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" применили ракетное оружие против условного противника в акватории Чёрного моря.
Sudostroenie.info вчера в 09:27
Здоровье
За сутки на Кубани выявили 45 новых случаев коронавируса
По данным на субботу, 18 апреля, на территории Краснодарского края выявлено еще 45 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:14
Шоу-бизнес
Поклонники заподозрили у Алёны Шишковой болезнь Юлии Началовой
Пользователи Instagram заподозрили у модели болезнь Юлии Началовой.
Дни24 16 апреля в 14:43
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы
«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова.
RT на русском вчера в 03:24
Технологии
Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным
Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце.
Evo-rus.com вчера в 05:53
Политика
Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
РИА Новости вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Здоровье
На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество больных коронавирусом на Украине может составить от 2 до 10% всего населения в случае нарушения карантина во время пасхальных праздников.
Rusvesna.su 04:19
Общество
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com 02:56