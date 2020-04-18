Коронавирус
RT на русскомПутин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом. Об этом свидетельствует указ, опубликованный пресс-службой Кремля.
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Путин поручил разработать план привлечения Вооружённых сил для борьбы с коронавирусом
Комсомольская правда04:52
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:52, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
Транспорт
Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:26
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
Общество
Россия вошла в десятку стран по количеству больных коронавирусом
Количество зараженных резко возросло В России выявлены новые случаи заболевания COVID-19.
Prо Город Пенза 05:14
Авто
Lexus готовит новый флагманский кроссовер
Компания Lexus готовит к выпуску новый флагманский кроссовер LQ.
Автоновости дня 16 апреля в 06:28
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Хоккей
Чемпион мира по хоккею Андрей Марков завершил карьеру
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Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
РИА Новости вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Актриса Мерьем Узерли разместила фото с подросшей дочерью
Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли разместила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена рядом со своей 6-летней дочерью, стало известно evo-rus.com Поклонники Узерли удивились, насколько похожи мать и дочка и насколько красивый ребенок у актрисы.
Evo-rus.com 04:57
Здоровье
В Башкирии от коронавируса скончались еще два пациента
На ежедневном брифинге по коронавирусу министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о двух погибших жителях республики от COVID-19 за последние сутки.
Телеканал UTV 06:11
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru 16 апреля в 05:25
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Общество
В Петербурге скончался пенсионер с коронавирусом
Ещё один человек скончался в Петербурге с подтверждённым коронавирусом: это уже восьмой случай летального исхода с COVID-19 в городе.
Piter.tv 06:03
Политика
В США объяснили закупку ракетных двигателей у России
Бруно отметил, что власти попросили United Launch Alliance купить ракетные двигатели в конце холодной войны, чтобы российские ученые-ракетчики не оказались в Северной Корее и Иране.
RuNews24.ru 01:31
Экономика
Слабое звено: новый валютный кризис в Турции грозит дефолтом
Турция имеет шанс стать первым государством, которое объявит дефолт из-за коронавируса.
Известия вчера в 17:02
Общество
Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май
В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье
Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
РИА Новости 05:46
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Религия
Православный мир отмечает Великую субботу и готовится к Пасхе
Сегодня православный мир отмечает Великую субботу.
Интересант 03:51
Происшествия
В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире
В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
Известия вчера в 20:27
Общество
В России за сутки выявили 4785 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено 4785 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 79 регионах.
RT на русском 03:44
Транспорт
В Петербурге могут ввести пропускной режим
«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 07:28
Здоровье
Медики Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи
Коллектив Покровской больницы опубликовал письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову.
Что происходит вчера в 12:30
Экономика
ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья
Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года.
BFM.ru вчера в 19:48
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Здоровье
Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 06:25
Кино
Деми Мур перекрасилась в платиновую блондинку
Inc-news.ru 05:48