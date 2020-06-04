Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье

Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией.
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Путин поручил Шойгу развернуть госпиталь в Забайкалье для лечения больных с коронавирусом

ТАСС07:27

Путин направил военных для борьбы с COVID-19 в Забайкалье

РБК07:13

Путин потребовал оказать помощь Забайкалью в борьбе с коронавирусом

Известия06:35

Путин поручил развернуть госпиталь в Забайкалье для лечения COVID-19

RT на русском06:59

Путин поручил Минобороны помочь Забайкалью в борьбе с коронавирусом

Коммерсантъ06:43

Путин поручил оперативно помочь российскому региону в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru06:38

Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье

РИА Новости07:01
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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Культура

"Союзмультфильм" создал более 50 эскизов Волка для новой версии "Ну, погоди!"

ТАСС 06:15
6
Политика

Свердловские депутаты отказали в доверии Путину

Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
234
Общество

Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет

Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
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Общество

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
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Энергетика

Минэнерго поручило нефтяникам перенаправить экспорт на внутренний рынок

Нефтяные компании должны «в существенной мере» переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок уже в июне, сообщила пресс-служба Минэнерго по итогам совещания у замминистра Павла Сорокина, посвященного рынку автомобильного бензина.
РБК 06:24
1
Политика

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
2,2K
Происшествия

СК возбудил четвёртое уголовное дело о ЧП в Норильске

Комсомольская правда 05:11
177
Общество

Собянин: Россияне смогут вернуться к прежней жизни через год

«За жизнь людей отвечаю я и я не хочу перекладывать эту ответственность на других» — сказал Собянин.
Эхо Москвы 03:05
Происшествия

Оползень унес в море жилой поселок

Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии.
РИА Новости 05:22
3
Армия и оружие

Переговоров в Ливии не будет, пока Турция не прекратит интервенцию

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар отказался проводить мирные переговоры с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, пока в стране присутствуют военные Турции.
Политическая Экспертиза вчера в 17:40
30
Космос

Космонавты Котов и Циблиев не считают полет Crew Dragon к МКС прорывом

Использование корабля Crew Dragon для пилотируемого полета к Международной космической станции (МКС) не является технологическим прорывом, для оценки надежности новой системы требуется статистика полетов, считают российские космонавты Олег Котов и Василий Циблиев.
РИА Новости 06:01
4
Общество

Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка

Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
16
Авто

Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner

Американская компания Toyota презентовала усовершенствованный кроссовер Fortuner.
Rusargument 02:21
Происшествия

В уральском городе, где арестовали мэра, задержали и вице-мэра

В городе Тугулым силовики по подозрению в получении взятки задержали заместителя мэра.
Политсовет 06:08
1
Экономика

В России может начаться кредитная амнистия

По данным Владимира Кравченко, в России предоставлено 1,8 млн кредитных каникул по займам физлиц.
Инвест-Форсайт вчера в 12:48
346
Здоровье

В Ульяновской области подхватили коронавирус еще 100 человек

Из 2 228 проб, проверенных за сутки, положительными оказались 100. Всего в регионе 2870 больных COVID-19.
Первый ульяновский портал вчера в 08:44
3
Кино

Стало известно, будет ли камео Супермена в «Бэтмене», «Черном Адаме» и «Флэше»

Не уточнялось, где могут задействовать Супермена, но вариантов немного: «Бэтмен», «Черный Адам», «Шазам 2», «Флэш» и «Аквамен 2». Картину с Робертом Паттинсоном сразу можно убрать из списка, так как она, подобно «Джокеру», автономна, то есть никак не связана с общей повествовательной линией, чего не скажешь об остальных кинокомиксах.
Киноафиша России 04:24
9
Футбол

Доменико Тедеско отбыл карантин и начинает тренировки «Спартака»

Вести.Ru вчера в 16:30
Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
6
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Вести.Ru вчера в 02:32
2,3K
Политика

Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
РБК 06:16
177
Хоккей

«Металлург» обменял Береглазова и Каблукова в «Авангард» на Бека

Магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард" совершили обмен, по итогам которого хоккеистом "Магнитки" стал Тэйлор Бек, а в обратном направлении последовали Алексей Береглазов и Илья Каблуков, сообщается на официальном сайте КХЛ.
РИА Новости 06:26
Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Путешествия

Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил

Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс 02 июня в 12:29
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Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
733
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
2,1K
Космос

Японцы предложат «ремонт» спутников связи на орбите с помощью израильских технологий

Сервисный спутник Astroscale в представлении художника По сообщению японских источников, молодая японская компания Astroscale приобрела израильский стартап Effective Space.
3DNews 05:30
Общество

Спикер Мосгордумы раскрыл источник дохода почти в 2 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, указанным в декларации о доходах, спикер Московской городской думы Алексей Шапошников за 2019 год увеличил свой доход почти в 80 раз, заработав за прошлый год 1,95 млрд рублей.
REGNUM 07:31
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Общество

Северодвинск закроют на въезд и выезд с 6 июня

В указе говорится, что въезд на территорию Северодвинска, а также выезд из города будут ограничены с 00 часов 6 июня 2020 года.
Новости Архангельска 29.ru 07:03
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Как работают Яндекс.Новости?
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