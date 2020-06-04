Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня. 947

Политика Свердловские депутаты отказали в доверии Путину Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию. 234

Общество Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы. 479

Энергетика Минэнерго поручило нефтяникам перенаправить экспорт на внутренний рынок Нефтяные компании должны «в существенной мере» переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок уже в июне, сообщила пресс-служба Минэнерго по итогам совещания у замминистра Павла Сорокина, посвященного рынку автомобильного бензина. 1

Общество Собянин: Россияне смогут вернуться к прежней жизни через год «За жизнь людей отвечаю я и я не хочу перекладывать эту ответственность на других» — сказал Собянин.

Происшествия Оползень унес в море жилой поселок Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии. 3

Космос Космонавты Котов и Циблиев не считают полет Crew Dragon к МКС прорывом Использование корабля Crew Dragon для пилотируемого полета к Международной космической станции (МКС) не является технологическим прорывом, для оценки надежности новой системы требуется статистика полетов, считают российские космонавты Олег Котов и Василий Циблиев. 4

Авто Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner Американская компания Toyota презентовала усовершенствованный кроссовер Fortuner.

Экономика В России может начаться кредитная амнистия По данным Владимира Кравченко, в России предоставлено 1,8 млн кредитных каникул по займам физлиц. 346

Кино Стало известно, будет ли камео Супермена в «Бэтмене», «Черном Адаме» и «Флэше» Не уточнялось, где могут задействовать Супермена, но вариантов немного: «Бэтмен», «Черный Адам», «Шазам 2», «Флэш» и «Аквамен 2». Картину с Робертом Паттинсоном сразу можно убрать из списка, так как она, подобно «Джокеру», автономна, то есть никак не связана с общей повествовательной линией, чего не скажешь об остальных кинокомиксах. 9

Экономика Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан. 6

Хоккей «Металлург» обменял Береглазова и Каблукова в «Авангард» на Бека Магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард" совершили обмен, по итогам которого хоккеистом "Магнитки" стал Тэйлор Бек, а в обратном направлении последовали Алексей Береглазов и Илья Каблуков, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Общество МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ. 666

Экономика Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами. 733

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 2,1K

Космос Японцы предложат «ремонт» спутников связи на орбите с помощью израильских технологий Сервисный спутник Astroscale в представлении художника По сообщению японских источников, молодая японская компания Astroscale приобрела израильский стартап Effective Space.

Общество Спикер Мосгордумы раскрыл источник дохода почти в 2 млрд рублей Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, указанным в декларации о доходах, спикер Московской городской думы Алексей Шапошников за 2019 год увеличил свой доход почти в 80 раз, заработав за прошлый год 1,95 млрд рублей. 152