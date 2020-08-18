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РЕН ТВ

Путин поручил Сечину представить предложения по строительству ВНХК

Президент России Владимир Путин поручил главе "Роснефти" Игорю Сечину представить предложения по строительству нового Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК).В источнике
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Octagon.Media

«Роснефть» заявила о планах по строительству нового комплекса в Находке

Octagon.Media07:53
Finam.Ru

«Роснефть» готова вернуться к проекту ВНХК в Находке при стабильном налоговом режиме

Finam.Ru07:59
Российская газета

Путин попросил представить предложения по новому нефтехимическому комплексу

Российская газета07:58
Интерфакс

Сечин оценил потребности проекта ВНХК в 3,5 млрд кубометров газа в год

Интерфакс08:20
Известия

Путин поручил Сечину подготовить предложения о новом нефтехимическом комплексе

Известия07:47
Rambler News Service

«Роснефть» подготовит предложения по налоговому режиму для ВНХК

Rambler News Service07:26
РЕН ТВ

Путин поручил Сечину представить предложения по строительству ВНХК

РЕН ТВ07:15

Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.
REGNUM07:15
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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В Кремле рассказали о разговоре Путина и главы Евросовета

Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора выразили заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий в Белоруссии.
RT на русском09:38

Пропаганду АУЕ предложили блокировать без суда

Под «деятельностью по формированию и поддержке криминальной субкультуры», согласно тексту, подразумевается публичное оправдание преступных действий осужденных, размещение в интернете информации, содержащей идеологию криминальной субкультуры, ее символику и атрибутику, принуждение к оказанию материальной, финансовой и иной помощи осужденным.
Lenta.ru09:19

Туры в Турцию на конец августа подешевели на 25%

Российские туроператоры отмечают, что на курорты Турции в августе массово поехали те туристы, которые ожидали открытия именно этого направления, и те, у кого не состоялись туры в эту страну весной и в первой половине лета.
REGNUM03:45
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Турецкий фрегат после столкновения покинул зону конфликта

Напомним, в августе в Средиземном море между островами Крит и Кипр развернулось противостояние греческого и турецкого флота из-за прибытия Oruc Reis в область греческого шельфа для разработки месторождений полезных ископаемых.
ИА Красная Весна15 августа в 16:15

Польша призвала ЕС стать для Белоруссии альтернативой России

Реакция Евросоюза на ситуацию в Белоруссии не должна ограничиваться санкциями, ЕС должен предложить республике альтернативу сотрудничеству с Россией, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
RT на русском06:25
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Зюганов оценил последствия «перелома Белоруссии» для России

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, «ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях».
РБК04:53
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Лукашенко заявил о возможном превращении Белоруссии в кордон против РФ

Глава белорусского государства подчеркнул, что граждан Беларуси выстроят в цепь от украинской столицы до столицы Литвы, чтобы показать, что нужно организовать санитарный кордон между странами Запада и РФ.
Evo-rus.com07:53
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Apple удалит профиль разработчика игр Epic Games из AppStore

"Apple удалила [игру] Fortnite из AppStore и проинформировала Epic [Games], что в пятницу, 28 августа, Apple прекратит действие всех наших учетных записей разработчиков и отключит Epic от инструментов разработки для [операционных систем] iOS и mac[OS]", - говорится в публикации Epic Games в Twitter.
ТАСС01:07
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
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