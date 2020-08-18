Путин поручил Сечину представить предложения по строительству ВНХК
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Президент России Владимир Путин поручил главе "Роснефти" Игорю Сечину представить предложения по строительству нового Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК).В источнике
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