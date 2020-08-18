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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Путин поручил Сечину представить предложения по строительству ВНХК

Президент России Владимир Путин поручил главе "Роснефти" Игорю Сечину представить предложения по строительству нового Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК).В источнике
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Интерфакс

Сечин оценил потребности проекта ВНХК в 3,5 млрд кубометров газа в год

Интерфакс08:20
Finam.Ru

«Роснефть» готова вернуться к проекту ВНХК в Находке при стабильном налоговом режиме

Finam.Ru07:59
Российская газета

Путин попросил представить предложения по новому нефтехимическому комплексу

Российская газета07:58
Octagon.Media

«Роснефть» заявила о планах по строительству нового комплекса в Находке

Octagon.Media07:53
Известия

Путин поручил Сечину подготовить предложения о новом нефтехимическом комплексе

Известия07:47
Rambler News Service

«Роснефть» подготовит предложения по налоговому режиму для ВНХК

Rambler News Service07:26
РЕН ТВ

Путин поручил Сечину представить предложения по строительству ВНХК

РЕН ТВ07:15

Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны

Бамако, 18 августа 2020, 16:02 — REGNUM Участник военного мятежа, который произошел в военном лагере в коммуне Кати, расположенной в 20 км от столицы Мали Бамако, похитили несколько высокопоставленных лиц государства, в том числе председателя Ассамблеи страны Мусу Тимбине.
REGNUM09:02
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Российская вакцина от коронавируса обрушила рынок драгметаллов

Одной из причин значительного снижения цен на драгметалллы эксперты называют сообщение о том, что Россия провела предварительные клинические испытания вакцины против коронавируса и зарегистрировала ее.
Zaim.com03:25
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Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01
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Филиппинский политик обратился к Путину из-за дела о «продаже» детей

Филиппинский политик Кастро Фреденил Эрнаес обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь вернуть близнецов, рожденных суррогатной матерью в России, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов.
РИА Новости06:24
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Координационный совет белорусской оппозиции соберется 18 августа

18 августа Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) завил, что готов координировать создание Национального стачечного комитета (стачкома), объединяющего стачечные комитеты предприятий.
Интерфакс05:26
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Хабиров обещал не преследовать экоактивистов, защищающих Куштау

Уфа, 17 августа 2020, 23:40 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с экоактивистами, защищающими гору-шихан Куштау, пообещал, что никто не будет преследовать активистов, выступающих против разработки этой горы «Башкирской содовой компанией».
REGNUMвчера в 16:40
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