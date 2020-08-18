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Путин поручил Сечину представить предложения по строительству ВНХК

Владимир Путин поручил главе «Роснефти» Игорю Сечину представить предложения по строительству нового восточного нефтехимического комплекса, в том числе по налогам.В источнике
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Известия

Сечин рассказал об условиях рентабельности ВНХК в Находке

Известия12:40
РЕН ТВ

Путин поручил Сечину представить предложения по строительству ВНХК

РЕН ТВ07:15
Finam.Ru

«Роснефть» готова вернуться к проекту ВНХК в Находке при стабильном налоговом режиме

Finam.Ru07:59
Российская газета

Путин попросил представить предложения по новому нефтехимическому комплексу

Российская газета07:58
Octagon.Media

«Роснефть» заявила о планах по строительству нового комплекса в Находке

Octagon.Media07:53
Rambler News Service

«Роснефть» подготовит предложения по налоговому режиму для ВНХК

Rambler News Service07:26
Интерфакс

Сечин оценил потребности проекта ВНХК в 3,5 млрд кубометров газа в год

Интерфакс08:20

Зюганов оценил последствия «перелома Белоруссии» для России

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, «ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях».
РБК04:53
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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«Адмирал Нахимов» ювелирно вывели к достроечной набережной Севмаша

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", находящийся на ремонте, вывели из наливного бассейна к достроечной набережной Севмаша, входящего в Объединенную судостроительную корпорацию.
Российская газета12:33
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Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
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Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01
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В МИД России рассказали об итогах переговоров с США по СНВ-III в Вене

Постпред в Вене при международных организациях Михаил Ульянов привёл слова замглавы МИД России Сергея Рябкова по итогам переговоров со спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.
RT на русском10:20
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