Путин поручил Сечину представить предложения по строительству ВНХК
Смотрите также
Эстония призвала Совбез ООН обсудить ситуацию в Белоруссии
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
Врачи назвали основной диагноз Ефремова
Лукашенко допустил передачу власти после изменения Конституции
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Митинги в поддержку Лукашенко прошли в Могилеве и Гомеле
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии
МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим
СК проверит историю о пациентке, очнувшейся в курском морге
Посол России в Минске: с оппозицией встреч не планируется
Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль
Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения
Мятежные военные в Мали арестовали президента и премьера
Министр здравоохранения Белоруссии обратился к протестующим
Певица Полина Гагарина засветила грудь во время танца с Цискаридзе
У группы Little Big пытаются отсудить 12 млн рублей по делу о плагиате
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Мятежные военные в Мали арестовали президента и премьера
МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим
Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии
Трое потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым заявили иски на 1 рубль
Минобороны Белоруссии объяснило полеты своего Ил-76 в Россию
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
Владимир Путин поручил главе «Роснефти» Игорю Сечину представить предложения по строительству нового восточного нефтехимического комплекса, в том числе по налогам.В источнике
Подробнее о событии