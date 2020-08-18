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Путин поручил Сечину представить предложения по строительству ВНХК

Владимир Путин поручил главе «Роснефти» Игорю Сечину представить предложения по строительству нового восточного нефтехимического комплекса, в том числе по налогам.В источнике
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Известия

Сечин рассказал об условиях рентабельности ВНХК в Находке

Известия12:40
РЕН ТВ

Путин поручил Сечину представить предложения по строительству ВНХК

РЕН ТВ07:15
Finam.Ru

«Роснефть» готова вернуться к проекту ВНХК в Находке при стабильном налоговом режиме

Finam.Ru07:59
Российская газета

Путин попросил представить предложения по новому нефтехимическому комплексу

Российская газета07:58
Octagon.Media

«Роснефть» заявила о планах по строительству нового комплекса в Находке

Octagon.Media07:53
Rambler News Service

«Роснефть» подготовит предложения по налоговому режиму для ВНХК

Rambler News Service07:26
Интерфакс

Сечин оценил потребности проекта ВНХК в 3,5 млрд кубометров газа в год

Интерфакс08:20

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
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Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС08:20
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Тулякам рассказали о безоперационном лечении суставов

Поможет ли собственный жир вылечить больные суставы, во многом зависит от стадии, на которой обнаружили заболевание, уточняет ортопед-травматолог Андрей Литвиненко: — Технология не исключает полностью замены суставов.
Молодой коммунар13:54