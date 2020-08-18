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Путин поручил Сечину представить предложения по строительству ВНХК

Владимир Путин поручил главе «Роснефти» Игорю Сечину представить предложения по строительству нового восточного нефтехимического комплекса, в том числе по налогам.В источнике
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Известия

Сечин рассказал об условиях рентабельности ВНХК в Находке

Известия12:40
Интерфакс

Сечин оценил потребности проекта ВНХК в 3,5 млрд кубометров газа в год

Интерфакс08:20
Finam.Ru

«Роснефть» готова вернуться к проекту ВНХК в Находке при стабильном налоговом режиме

Finam.Ru07:59
Российская газета

Путин попросил представить предложения по новому нефтехимическому комплексу

Российская газета07:58
Octagon.Media

«Роснефть» заявила о планах по строительству нового комплекса в Находке

Octagon.Media07:53
Rambler News Service

«Роснефть» подготовит предложения по налоговому режиму для ВНХК

Rambler News Service07:26
РЕН ТВ

Путин поручил Сечину представить предложения по строительству ВНХК

РЕН ТВ07:15

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС08:20
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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