Путин поручил Сечину представить предложения по строительству ВНХК
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Владимир Путин поручил главе «Роснефти» Игорю Сечину представить предложения по строительству нового восточного нефтехимического комплекса, в том числе по налогам.В источнике
В связи с изменением налогового режима мы были вынуждены отложить на некоторое время реализацию этого проекта. Вместе с тем мы готовы вернуться к нему в случае обеспечения фискального режима, обеспечивающего рентабельность проекта, возвратность на вложенные средства.
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«Роснефть» готова вернуться к проекту ВНХК в Находке при стабильном налоговом режиме
Finam.Ruвчера в 07:59
Путин попросил представить предложения по новому нефтехимическому комплексу
Российская газетавчера в 07:58