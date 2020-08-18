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Путин поручил Сечину представить предложения по строительству ВНХК

Владимир Путин поручил главе «Роснефти» Игорю Сечину представить предложения по строительству нового восточного нефтехимического комплекса, в том числе по налогам.В источнике
Игорь Сечин
В связи с изменением налогового режима мы были вынуждены отложить на некоторое время реализацию этого проекта. Вместе с тем мы готовы вернуться к нему в случае обеспечения фискального режима, обеспечивающего рентабельность проекта, возвратность на вложенные средства.
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Известия

Сечин рассказал об условиях рентабельности ВНХК в Находке

Известиявчера в 12:40
Rambler News Service

«Роснефть» подготовит предложения по налоговому режиму для ВНХК

Rambler News Serviceвчера в 07:26
Finam.Ru

«Роснефть» готова вернуться к проекту ВНХК в Находке при стабильном налоговом режиме

Finam.Ruвчера в 07:59
Российская газета

Путин попросил представить предложения по новому нефтехимическому комплексу

Российская газетавчера в 07:58
Octagon.Media

«Роснефть» заявила о планах по строительству нового комплекса в Находке

Octagon.Mediaвчера в 07:53
Интерфакс

Сечин оценил потребности проекта ВНХК в 3,5 млрд кубометров газа в год

Интерфаксвчера в 08:20
РЕН ТВ

Путин поручил Сечину представить предложения по строительству ВНХК

РЕН ТВвчера в 07:15

Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».
Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии
Ведомости02:19
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Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет опубликовал ответ на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзом предприятий города, представителями демократической общественности и политических партий.
Коммерсантъвчера в 15:57
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Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Ещё 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Ещё 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 200 тыс. человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском02:10
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Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс»

Два российских легионера "Вашингтон Кэпиталз" – капитан команды Александр Овечкин и его партнер по звену Евгений Кузнецов, – названы лучшими игроками очередной игры "столичных" против "Нью-Йорк Айлендерс" в рамках первого этапа Кубка Стэнли.
Вести.Ru01:20
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

«Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе «Максим, мы с тобой» в социальных сетях по всей Украине», — рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Evo-rus.com01:34
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