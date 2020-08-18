Сечин оценил потребности проекта ВНХК в 3,5 млрд кубометров газа в год
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"Роснефть" готова вернуться к проекту строительства Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) по производству нефтехимии и нефтепродуктов, если улучшится фискальный режим, сообщил глава компании Игорь Сечин.В источнике
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