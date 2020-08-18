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Интерфакс
Интерфакс

Сечин оценил потребности проекта ВНХК в 3,5 млрд кубометров газа в год

"Роснефть" готова вернуться к проекту строительства Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) по производству нефтехимии и нефтепродуктов, если улучшится фискальный режим, сообщил глава компании Игорь Сечин.В источнике
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Известия

Сечин рассказал об условиях рентабельности ВНХК в Находке

Известиявчера в 12:40
Интерфакс

Сечин оценил потребности проекта ВНХК в 3,5 млрд кубометров газа в год

Интерфаксвчера в 08:20
Российская газета

Путин попросил представить предложения по новому нефтехимическому комплексу

Российская газетавчера в 07:58
Finam.Ru

«Роснефть» готова вернуться к проекту ВНХК в Находке при стабильном налоговом режиме

Finam.Ruвчера в 07:59
Octagon.Media

«Роснефть» заявила о планах по строительству нового комплекса в Находке

Octagon.Mediaвчера в 07:53
Rambler News Service

«Роснефть» подготовит предложения по налоговому режиму для ВНХК

Rambler News Serviceвчера в 07:26
РЕН ТВ

Путин поручил Сечину представить предложения по строительству ВНХК

РЕН ТВвчера в 07:15

У фильма о сестре Шерлока Холмса появились тизер и дата премьеры

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер многострадального фильма "Энола Холмс" (Enola Holmes) по произведениям писательницы Нэнси Спрингер с Генри Кавиллом и Милли Бобби Браун ("Очень странные дела") в главных ролях.
Российская газета17 августа в 13:56
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Исполком Гродно выполнил требования протестующих

Властями белорусского Гродно создан Совет общественного согласия по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента страны Светланы Тихановской, местных профсоюзов, партий и представителей демократической общественности.
BFM.ru17:16
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Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками МВД

По информации телеканала, на сегодняшнем заседании стало известно, что вдова погибшего Сергея Захарова Маргарита — майор МВД в запасе, сейчас работает в отделении полиции в Рязани, а сын Валерий служит в правоохранительных органах с 2014 года.
РИА Новостивчера в 09:47
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Минфин расширит льготу по дивидендам для бизнеса в «русских офшорах»

Ставка 5% на дивиденды при выплате за рубеж — «самая долгожданная льгота, которая может вызвать ажиотажный интерес к специальным административным районам (САР)», отмечает партнер департамента налогов и права Deloitte Наталья Кузнецова.
РБКвчера в 11:23
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Бутусов о минских «вагнеровцах»: ЗЕ сознательно обезглавил разведку

Бурба, говорит Бутусов, подозревал Ермака и Демченко в сознательном провале операции по захвату на территории России граждан РФ, подозреваемых в совершении «военных преступлений на Украине».
Евразия Dailyвчера в 10:03

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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Минтруда Белоруссии заявило о незаконности забастовок на предприятиях

Политически мотивированные забастовки коллективов белорусских предприятий являются незаконными, заявил заместитель главы Министерства труда и социальной защиты Белоруссии Игорь Старовойтов 18 августа в эфире телеканала «ОНТ».
ИА Красная Веснавчера в 16:28
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Как связаны экономики Белоруссии и России. Что важно знать

По данным российского ЦБ, в 2018–2019 годах инвесторы из России ежегодно вкладывали в белорусскую экономику по $0,65 млрд, а общий объем накопленных инвестиций из России в Белоруссию к началу 2020 года составил $4,26 млрд.
РБК17:01
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Звезда Героя за секретную битву. Как один спецназовец отбился от сорока террористов и спас от смерти сирийский город

Битва за сердце Сирии В сентябре 2017 года по российским и мировым информационным агентствам прокатилась сенсационная новость: сирийские войска при поддержке российских ВКС отбили у террористов город Акерабат.
Life.ru16 августа в 10:30
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