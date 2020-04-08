Коронавирус

АвторамблерАвторамблерПутин поручил продлить водительские права автоматически

Президент поручил правительству проработать механизм автоматического продления документов, в том числе водительских прав, на период самоизоляции.
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с чего всё началось

В Брянской области паспорта продлят автоматически

На видеосовещании с главами субъектов сегодня, 8 апреля, президент Владимир Путин поручил максимально упростить продление важных документов. В частности, он дал поручение проработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других видов удостоверений.
РИА Стрела13:35

Подробнее о событии

Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов

РИА Новости08:56

Путин попросил продлить срок действия паспортов и водительских прав

РБК10:11

Путин поручил автоматически продлять срок действия паспортов и водительских прав

Интерфакс09:20

Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права

Lenta.ru08:59

Путин поручил правительству продлить срок действия водительских прав

Известия11:39

Действие водительских прав могут продлить

Вести.Ru09:55

Путин сообщил об автоматическом продление паспортов и водительских прав

Комсомольская правда09:39
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Общество

«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы

Система перевозчика технически не дает оформить как добровольный, так и вынужденный возврат билетов, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).«Аэрофлот» ситуацию с возвратом денег пока не разъяснил.
Коммерсантъ 11:25
Происшествия

При пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека

В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека.
RT на русском 15:48
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить фейки о побеге врачей из больницы Уфы

Москва, 7 апреля 2020, 15:59 — REGNUM Следственное управление СКР в Башкирии проведёт проверку по факту распространения в социальных сетях фейкового видео о якобы побеге из больницы Уфы руководства медучреждения из-за подтверждённого коронавируса у ряда пациентов.
REGNUM вчера в 08:59
Политика

Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Мойка78 вчера в 10:12
Происшествия

В Херсонской области из обсерватора сбежали 17 украинцев из Крыма

В Херсонской области 17 граждан Украины, приехавших из Крыма, самовольно покинули центр обсервации, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.
РИА Новости Крым 14:01
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
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Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
КМВ Новости вчера в 09:39
Шоу-бизнес

Малахов ответил на обвинения Лещенко

Телеведущий Андрей Малахов ответил на заявление Льва Лещенко о том, что он заставил певца нарушить карантин и прийти на съемки своей программы.
Рамблер 16:03
Общество

Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:28
Футбол

В Беларуси на футбол стали ходить картонные манекены

Футбол в Беларуси продолжает удивлять не только тем, что он идёт, но и тем, что вносит определённые интересные новшества, демонстрируя миру, что в стране полный порядок.
Евро-футбол.ру 15:28
Политика

Экс-послы США в Киеве: коронавирус поможет «вернуть» Крым Украине

Бывшие послы считают, что прессинг по отношению к России поможет остановить войну на Донбассе и вынудит Москву отдать Крым Украине.
Военное обозрение 02:36
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Происшествия

Пассажирский поезд загорелся около Рязани

"Произошло загорание в первом вагоне поезда Воронеж-Москва, на 196 км у ст. Дягилево",- сказал собеседник агентства.
Интерфакс - Россия 14:43
Общество

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

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Футбол

АПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона

Руководство АПЛ намерено объявить о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.
Metaratings 02:05
Общество

Сын президента Сербии заболел коронавирусом

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что его старший сын заразился коронавирусом.
BFM.ru 15:58
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости 14:59
Политика

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ

В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Газета.Ru 13:49
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости 12:21
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 11:56
Политика

Трамп закрепил за США право на добычу ресурсов на Луне

Президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить соответствующие соглашения с другими странами.
РИА Новости 06 апреля в 18:52
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Кино

Первый эпизод сериала со снеговиком Олафом появился в Сети

Телеканал 360° 00:53
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Черчесов заявил, что коронавирус победим

ProstoProSport 12:46
Экономика

Крупнейший издатель учебников объединится с ближайшим конкурентом

Издательство «Просвещение» объединит бизнес с корпорацией «Российский учебник», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
РБК 08:57
Происшествия

В Казани умерла женщина, на которую вор напал ради продуктов

РИА Новости 12:48
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото

Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Pravda.Ru 16:12
Происшествия

В Киеве сообщили о минировании больницы, в которой лечат больных COVID-19

Об эвакуации больных не сообщается. Напомним, Александровская больница находится в центре Киева. В ней лечат людей, заразившихся COVID-19.
REGNUM 15:36
Энергетика

Саудиты поставили России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению нефтедобычи между странами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россией стал ультиматум, который Эр-Рияд поставил Москве, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Московский Комсомолец вчера в 03:22
Экономика

Госбанки в семь раз увеличили вывоз российского золота

Finanz.ru отмечает, что к активным продажам золота подключились российские госбанки, которые в прошлом году скупали драгметалл и увеличили его запасы в хранилищах в три раза - это следует из отчетности кредитных организаций на сайте ЦБ.
Новые Известия вчера в 04:38
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