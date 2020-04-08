На видеосовещании с главами субъектов сегодня, 8 апреля, президент Владимир Путин поручил максимально упростить продление важных документов. В частности, он дал поручение проработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других видов удостоверений.

с чего всё началось

Президент поручил правительству проработать механизм автоматического продления документов, в том числе водительских прав, на период самоизоляции.

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