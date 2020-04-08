Коронавирус
Lenta.ruПутин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права
Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.
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Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.
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