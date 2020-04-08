Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.

Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.

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Общество В Минпросвещения заявили о возможном переносе школьной программы Москва, 8 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Школьная программа с первого по восьмой классы в российских школах может быть частично перенесена на следующий учебный год.

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Общество В Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 15:10 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило внеочередное заседание в среду, 8 апреля, чтобы сразу в трех чтениях принять законы, связанные с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.