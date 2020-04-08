Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права

Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.
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Владимир Путин
Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.
— Владимир ПутинRambler News Service 09:23

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Путин попросил продлить срок действия паспортов и водительских прав

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