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Финансы Официальный курс евро вырос до 82 рублей Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком на четверг, 9 апреля, увеличились, сообщается на сайте Центрального Банка России.

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