Коронавирус
Москва 24Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права
Владимир Путин поручил кабмину отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверений не менее чем на 3 месяца. Об этом президент РФ сообщил на селекторном совещании с главами регионов.
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Политика
Путин выступит с обращением по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением, об этом сообщил Дмитрий Песков.
Здоровье
Главный санитарный врач Петербурга запретила совместительство
Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова запретила врачам работу по совместительству.
Общество
Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Финансы
Официальный курс евро вырос до 82 рублей
Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком на четверг, 9 апреля, увеличились, сообщается на сайте Центрального Банка России.
Политика
Берни Сандерс покинул президентскую гонку
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
Политика
Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом
Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Здоровье
В Минздраве рассказали, кто заражает пожилых россиян коронавирусом
Источником заражения коронавирусом пожилых россиян зачастую выступают их дети и внуки, заявил глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко.
Футбол
АПЛ объявит о досрочном завершении сезона
Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино утверждает, что у него есть информация о досрочном завершении футбольного сезона в английской премьер-лиге.
Наука
Врачи: четыре привычки избавят от болезней после 40 лет
Развитие хронических заболеваний у людей старше 40 лет связано с их образом жизни.
Экономика
ГК «Просвещение» и «Российский учебник» объявили об объединении
Группа компаний "Просвещение" и издательство "Российский учебник" объединяются путем реорганизации, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Российского учебника".
Здоровье
Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке»
В домашней аптечке всегда должны быть в наличии лекарства, которые необходимы в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций: противоаллергические, для снижения температуры, антисептики для обработки ран, бинты, ватные диски, сорбенты, которые нужны при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала Романенко.
Происшествия
В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктами
В Казани умерла 80-летняя бабушка, у которой 4 апреля мужчина выхватил сумку с продуктами и кошельком.
Общество
Мэр Южно-Курильска извинился за пошлое видео со своей подчинённой
Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко, пристававший к своей помощнице во время онлайн-совещания, оправдался за своё непристойное поведение.
Общество
В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона
Зараженный коронавирусом британский премьер-министр Борис Джонсон оставил позади кризисную ночь.
Здоровье
У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких
У 76 из 104 заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess болезнь протекала бессимптомно, но у большинства из таких пациентов (41 человек) в легких обнаружили изменения, носящие название «эффект матового стекла».
Шоу-бизнес
Лещенко рассказал, как Малахов заставил его нарушить карантин
Как известно, 17 марта Лещенко пришел в телестудию по приглашению Малахова и поучаствовал в съемках передачи.
Общество
В Карелии проверят все продуктовые наборы для школьников после жалоб
Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил региональному Министерству образования проверить наборы продуктов для школьников из малоимущих семей по всей республике после того, как поступили жалобы от родителей из города Питкяранта.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Кино
Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Экономика
ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Общество
Астраханский министр здравоохранения покинул пост
Министр здравоохранения Астраханской области Фёдор Орлов подал в отставку.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина
Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Общество
В Роструде рассказали, за что могут уволить во время пандемии
В Роструде рассказали, за что могут уволить сотрудника во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Российская газета".
Общество
Инициаторы «Бессмертного полка» призвали воздержаться от шествия 9 мая
Инициаторы проведения первой акции "Бессмертный полк" в Томске призвали воздержаться от проведения в этом году 9 мая традиционного шествия с портретами фронтовиков и предложили вспомнить солдат в кругу семьи.
Политика
ВТО предписала Украине исполнить решение арбитража по спору с Россией
Сообщается, что 8 апреля 2020 года арбитр, который назначен генеральным директоров ВТО, установил, что Украина должна исполнять решение органов по разрешению споров в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония до 15 сентября 2020 года.
Происшествия
В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.