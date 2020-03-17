Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВПутин поручил бороться с завышением цен на продукты

Владимир Путин поручил проследить ща ценами на продукты из-за коронавируса. Генпрокуратура должна контролировать, чтобы цены не росли на фоне известий о коронавирусе. По мнению президента России, необходимо одновременно поддерживать инвестклимат в стране.
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Путин поручил прокуратуре и ФАС бороться с завышением цен на продукты

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Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Газета.Ru 08:47
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Путин: своевременные меры сдержали коронавирус в России

Президент России Владимир Путин заявил, что оперативные меры помогли предотвратить массовое заражение россиян коронавирусом, пишет РИА "Новости".
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Общество

Финляндия вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса

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"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
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Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции

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