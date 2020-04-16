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Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса. 1,6K