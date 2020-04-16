Экономика
Северный городВладимир Путин назвал новые меры поддержки бизнеса
На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин назвал новые меры поддержки отечественного бизнеса. Льготные кредиты и безвозмездная финансовая помощь для сохранения занятости, 200 млрд рублей на поддержку регионов и особая программа помощи авиакомпаниям.
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Бизнесмены в ХМАО срочно выводят людей на работу, чтобы получить деньги «от Путина»
URA.Ru16 апреля в 11:48
Совещание Президента РФ с членами Правительства в режиме видеоконференции
Московский Комсомолец16 апреля в 02:58
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Транспорт
Дептранс Москвы объяснил обновленные правила пользования пропусками
Департамент транспорта правительства Москвы в своем Telegram-канале разместил подробную инструкцию, в которой разъясняются правила пользования электронными пропусками при помощи социальных карт и транспортных карт «Тройка» и «Стрелка».
РБК 11:02
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ 06:54
Общество
Эксперт назвал «самое опасное» свойство коронавируса
По последним данным ВОЗ, заразились около 2,2 миллиона человек, более 140 тысяч умерли.
РИА Новости 09:19
Общество
Меган Маркл засняли в грязной одежде возле дома в Малибу
Накануне папарацци сделали первые фото супругов возле их нового дома.
7Дней.ру 09:30
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердили 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, такие данным приводит сайт Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг 04:03
Происшествия
Новикову предъявили обвинение в получении взятки
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Общество
Поток въезжающих в Крым россиян увеличился почти на 40%
Власти Крыма рассказали об увеличении потока туристов, въезжающих в регион по Крымскому мосту.
Газета.Ru 10:56
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
RT на русском 08:52
Здоровье
В Минздраве рассказали о китайском препарате для лечения COVID-19
Китайский препарат гидроксихлорохин, не зарегистрированный в России и разрешенный для лечения пациентов с коронавирусом, по безопасности и эффективности не отличается от российских аналогов, заявила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости 10:24
Армия и оружие
В 28-й бригаде ВСУ начался бунт: сводка о военной ситуации на Донбассе
На донецком направлении каратели 54-й и 28-й бригад по приказам военных преступников Майстренко и Марченко обстреляли из зенитных установок, гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы населенных пунктов Ясиноватая, Веселое и поселок шахты «Трудовская» г. Донецка.
Rusvesna.su вчера в 08:50
Общество
В Свердловской области подтвердились еще 11 случаев коронавируса
В Свердловской области зафиксировано 11 новых случаев коронавируса COVID-19.
Znak.com 03:51
Здоровье
В Екатеринбурге закрыли на карантин больницу № 1
В Екатеринбурге закрыли на карантин центральную городскую клиническую больницу №1. Причиной стала госпитализация нескольких врачей и пациентов.
Российская газета 10:14
Политика
Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:35
Общество
Правительство утвердило максимальные выплаты безработным на три месяца
Правительство утвердило максимальные выплаты безработным на три месяца.
Piter.tv вчера в 09:48
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон призналась, что дети мешают ей работать
Кейт Миддлтон, которая вместе с принцем Уильямом находится на домашнем карантине, рассказала, что им много времени приходится проводить у компьютера, также они часто звонят родным и близким, а также в благотворительные фонды, которые курируют, однако трое детей периодически мешают им работать.
News.ru 09:28
Транспорт
В Мосгордуме уточнили правила оформления пропусков на автомобили
Чтобы не получить штраф, нужно включить в цифровой пропуск государственный номер автомобиля, на котором передвигается водитель.
Говорит Москва 10:20
Общество
Чужие номера обнаружили пользователи в приложении Сбербанка
В результате неудачного запуска обновления приложения «Сбербанк Онлайн» большинство пользователей отметили, что к их аккаунтам автоматически привязали чужие номера телефонов.
Live24 вчера в 10:58
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Паспорта РФ и водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля, до конца этого периода признаются действительными.
RT на русском 10:09
Футбол
Мертенс предпочтет «Челси» «Интеру»
Отмечается, что Мертенс лучше предпочтет "Челси", который ранее также рассчитывал на форварда.
Soccer.ru 07:32
Футбол
Титов рассказал, как появилась футболка с надписью «Кто мы? Мясо!»
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поздравил болельщиков с днем рождения клуба.
Матч ТВ 10:37
Общество
Доктор Комаровский объяснил, как следует дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский пояснил, как правильно нужно дезинфицировать медицинские маски.
Газета.Ru 08:31
Шоу-бизнес
Поклонники высмеяли Дану Борисову за «пьяный» танец
В ролике облаченная в обтягивающий наряд телеведущая задорно пляшет под композицию Uno в исполнении группы Little Big.
Актуальные Новости вчера в 03:29
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
Происшествия
В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Чечне превысило 200 человек
Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Чечне за минувшие сутки выросло на 44 человека.
Вечерняя Москва 10:45
Армия и оружие
Российская РЭБ «Былина» самостоятельно уничтожит противника
Piter.tv вчера в 08:06
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Общество
Математики рассчитали пик эпидемии коронавируса в Новосибирске
Ученые разработали прогнозы для Москвы и Новосибирске. В столице России пик выявления новых случаев придется на середину мая.
Atas.info 03:42