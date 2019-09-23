Глава государства поручил правительству до 1 марта 2020 года принять меры, направленные на предоставление авиакомпаниям, осуществляющим региональные авиаперевозки пассажиров по доступным ценам внутри Дальневосточного федерального округа, доступа к международным воздушным перевозкам пассажиров.

Путин поручил дать преференции авиакомпаниям с доступными ценами в ДФО

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