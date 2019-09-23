Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин поручил дать преференции авиакомпаниям с доступными ценами в ДФО

Глава государства поручил правительству до 1 марта 2020 года принять меры, направленные на предоставление авиакомпаниям, осуществляющим региональные авиаперевозки пассажиров по доступным ценам внутри Дальневосточного федерального округа, доступа к международным воздушным перевозкам пассажиров.
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Путин поручил до 15 декабря подготовить программу ипотеки под 2% для молодых семей в ДФО

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Путин поручил изменить закон ради льготной ипотеки на Дальнем Востоке

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СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

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«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
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Происшествия

Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru 21 сентября в 23:32
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ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов

Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
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Vivo проектирует новые смартфоны семейства NEX

Китайская компания Vivo, по сообщениям сетевых источников, подала заявки на регистрацию новых торговых марок, под которыми планируется выпуск смартфонов.
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Общество

Синоптики заявили, что бабьего лета в Москве не будет

В Москве наступила астрономическая осень, поэтому бабьего лета ожидать не стоит, сообщила РИА Новости сотрудник столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 03:39
Общество

Голодовку объявили сотрудники краевого БТИ на Камчатке

Сотрудники Краевого государственного унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» (БТИ) Камчатки объявили голодовку.
REGNUM вчера в 19:21
Кино

В США вручили телепремию «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Происшествия

Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Происшествия

В Австралии вновь нашли иглы внутри ягод клубники

Масштабное расследование аналогичных инцидентов с иглами в ягодах и фруктах полиция Австралии проводила в сентябре прошлого года, после того, как швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов.
ТАСС 02:28
Политика

Путин рассказал о последствиях попыток вмешательства в дела стран

Президент России Владимир Путин рассказал, к чему приводит внешнее вмешательство в политическую и общественную жизнь других стран.
RT на русском 03:27
Армия и оружие

Военные инспекторы РФ проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские специалисты посетят учебные районы и полигоны, получат информацию о находящихся здесь формированиях и воинских частях, а также о военной деятельности, включая учения "Серебряная стрела 2019" сухопутных войск Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Черногории, Албании, Испании, Италии и Канады.
Российская газета вчера в 18:55
Культура

В Петербурге открылась панорама «Дорога через войну»

Проект занимает 2 тысячи квадратных метров, на которых воссозданы события Великой Отечественной войны.
Piter.tv 21 сентября в 07:10
Финансы

Рост деловой активности в еврозоне замедлился до минимума с 2013 года

Сводный PMI Германии, крупнейшей экономики блока, в сентябре упал с 51,7 до 49,1 пункта, опустившись ниже 50 пунктов впервые с апреля 2013 г. Рост активности в сфере услуг продолжился, но был минимальным за девять месяцев.
Вести.Финанс 04:36
Политика

В Госдуме предложили изолировать воров в законе в СИЗО

Поправка предлагается за отдельное содержание «осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 Уголовного кодекса (УК) РФ)», передает ТАСС сообщение пресс-службы комитета.
Известия 04:30
Происшествия

ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса

Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
Ведомости вчера в 17:13
Общество

Моника Беллуччи появилась на миланской Неделе моды с короткой стрижкой

Моника Беллуччи с новой прической приковала к себе все внимание на миланской Неделе моды, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 05:10
Происшествия

WSJ узнала детали доклада о крушении Boeing 737 Max в Индонезии

Индонезийские следователи определили, что причинами крушения пассажирского Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в октябре 2018 г. стали проблемы при проектировании самолета и нехватка контроля со стороны регуляторов.
Ведомости 04:10
Армия и оружие

В ФСБ отметили причастность спецслужб США к переброске ИГ в Афганистан

По словам руководителя 5-й службы ФСБ Сергея Беседы, поступают данные о причастности спецслужб США «к доставке ИГИЛ в северные районы Афганистана в целях дестабилизации ситуации на южных границах СНГ, а в перспективе — и в странах Центральной Азии».
RT на русском 04:34
Политика

В кабмине назвали преждевременным заявление о сокращении госслужащих

Заявление Минфина России о сокращении численности госслужащих преждевременно, правительство не принимало окончательного решения.
RT на русском 04:51
Общество

Первый снег выпал в Свердловской области

Сегодня, 23 сентября, в городе Екатеринбурге выпал первый снег.
Вестник 01:50
Армия и оружие

В России работают над истребителем шестого поколения

Высокая маневренность, возможность выполнения сверхзвукового полета, современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
РИА Новости 01:36
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 21 сентября в 08:19
Происшествия

В Сыктывкаре у палаты водителя «Лексуса» дежурит полиция

ИА БНК 04:24
Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии Никиты Михалкова после операции

РЕН ТВ вчера в 06:40
Игры

В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы

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Технологии

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Вес созданной российскими специалистами камеры коротковолнового инфракрасного диапазона (SWIR) для беспилотников составляет всего 100 граммов.
REGNUM 04:37
Экономика

В России предлагают ввести «индекс самогона»

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Здоровье

В Приморье ежемесячную доплату получат более 750 врачей

Для приравненных к северным территорий и отдельно для молодых специалистов, которые были трудоустроены в медицинские организации Приморского края в течение года, установлены ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. руб. Медицинские работники Приморья наряду с перечисленными выплатами могут претендовать и на иные преференции.
Konkurent.ru 00:40
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