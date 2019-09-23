Экономика
Российская газетаПутин поручил дать преференции авиакомпаниям с доступными ценами в ДФО
Глава государства поручил правительству до 1 марта 2020 года принять меры, направленные на предоставление авиакомпаниям, осуществляющим региональные авиаперевозки пассажиров по доступным ценам внутри Дальневосточного федерального округа, доступа к международным воздушным перевозкам пассажиров.
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Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Путешествия
«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК 04:52
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru 21 сентября в 23:32
Здоровье
Диетолог назвала замедляющие старение продукты
РИА Новости 01:50
Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Гаджеты
Vivo проектирует новые смартфоны семейства NEX
Китайская компания Vivo, по сообщениям сетевых источников, подала заявки на регистрацию новых торговых марок, под которыми планируется выпуск смартфонов.
3DNews 01:16
Общество
Синоптики заявили, что бабьего лета в Москве не будет
В Москве наступила астрономическая осень, поэтому бабьего лета ожидать не стоит, сообщила РИА Новости сотрудник столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 03:39
Общество
Голодовку объявили сотрудники краевого БТИ на Камчатке
Сотрудники Краевого государственного унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» (БТИ) Камчатки объявили голодовку.
REGNUM вчера в 19:21
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Происшествия
В Австралии вновь нашли иглы внутри ягод клубники
Масштабное расследование аналогичных инцидентов с иглами в ягодах и фруктах полиция Австралии проводила в сентябре прошлого года, после того, как швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов.
ТАСС 02:28
Политика
Путин рассказал о последствиях попыток вмешательства в дела стран
Президент России Владимир Путин рассказал, к чему приводит внешнее вмешательство в политическую и общественную жизнь других стран.
RT на русском 03:27
Армия и оружие
Военные инспекторы РФ проследят за учениями НАТО в Латвии
Российские специалисты посетят учебные районы и полигоны, получат информацию о находящихся здесь формированиях и воинских частях, а также о военной деятельности, включая учения "Серебряная стрела 2019" сухопутных войск Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Черногории, Албании, Испании, Италии и Канады.
Российская газета вчера в 18:55
Культура
В Петербурге открылась панорама «Дорога через войну»
Проект занимает 2 тысячи квадратных метров, на которых воссозданы события Великой Отечественной войны.
Piter.tv 21 сентября в 07:10
Финансы
Рост деловой активности в еврозоне замедлился до минимума с 2013 года
Сводный PMI Германии, крупнейшей экономики блока, в сентябре упал с 51,7 до 49,1 пункта, опустившись ниже 50 пунктов впервые с апреля 2013 г. Рост активности в сфере услуг продолжился, но был минимальным за девять месяцев.
Вести.Финанс 04:36
Политика
В Госдуме предложили изолировать воров в законе в СИЗО
Поправка предлагается за отдельное содержание «осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 Уголовного кодекса (УК) РФ)», передает ТАСС сообщение пресс-службы комитета.
Известия 04:30
Происшествия
ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса
Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
Ведомости вчера в 17:13
Общество
Моника Беллуччи появилась на миланской Неделе моды с короткой стрижкой
Моника Беллуччи с новой прической приковала к себе все внимание на миланской Неделе моды, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 05:10
Происшествия
WSJ узнала детали доклада о крушении Boeing 737 Max в Индонезии
Индонезийские следователи определили, что причинами крушения пассажирского Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в октябре 2018 г. стали проблемы при проектировании самолета и нехватка контроля со стороны регуляторов.
Ведомости 04:10
Армия и оружие
В ФСБ отметили причастность спецслужб США к переброске ИГ в Афганистан
По словам руководителя 5-й службы ФСБ Сергея Беседы, поступают данные о причастности спецслужб США «к доставке ИГИЛ в северные районы Афганистана в целях дестабилизации ситуации на южных границах СНГ, а в перспективе — и в странах Центральной Азии».
RT на русском 04:34
Политика
В кабмине назвали преждевременным заявление о сокращении госслужащих
Заявление Минфина России о сокращении численности госслужащих преждевременно, правительство не принимало окончательного решения.
RT на русском 04:51
Общество
Первый снег выпал в Свердловской области
Сегодня, 23 сентября, в городе Екатеринбурге выпал первый снег.
Вестник 01:50
Армия и оружие
В России работают над истребителем шестого поколения
Высокая маневренность, возможность выполнения сверхзвукового полета, современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
РИА Новости 01:36
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 21 сентября в 08:19
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии Никиты Михалкова после операции
РЕН ТВ вчера в 06:40
Игры
В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы
Игромания.ру 20 сентября в 09:22
Технологии
В России создали SWIR-камеру, способную видеть объекты в тумане и дыму
Вес созданной российскими специалистами камеры коротковолнового инфракрасного диапазона (SWIR) для беспилотников составляет всего 100 граммов.
REGNUM 04:37
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Здоровье
В Приморье ежемесячную доплату получат более 750 врачей
Для приравненных к северным территорий и отдельно для молодых специалистов, которые были трудоустроены в медицинские организации Приморского края в течение года, установлены ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. руб. Медицинские работники Приморья наряду с перечисленными выплатами могут претендовать и на иные преференции.
Konkurent.ru 00:40