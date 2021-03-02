Путин поручил до 1 июля обеспечить заключение соглашений по Восточному полигону
"Прошу правительство четко координировать выполнение планов по развитию БАМа и Транссиба, а также обязательств сторон, занятых в этой работе, и прошу до 1 июля текущего года обеспечить заключение соответствующих соглашений между угольными компаниями и РЖД, рассчитанных до 2024 года", - сказал глава государства во вторник, подводя итоги совещания по развитию угольной отрасли.В источнике
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