Общество
РИА НовостиПутин поручил до 15 июля доложить о расширении льготной ипотеки
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июля доложить о принятии мер по увеличению суммы кредита в рамках льготной ипотеки под 6,5%. Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к гражданам 23 июня 2020 года.
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Путин поручил правительству увеличить расходы на здравоохранение и образование
Общественное телевидение России11:13
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
Вести.Ru 11:07
Футбол
Футболисты «Рубина» обыграли «Краснодар» в матче РПЛ
Футболисты казанского "Рубина" победили "Краснодар" в матче 27-го тура чемпионата России. Матч в Казани закончился со счетом 1:0.
РИА Новости 15:27
Футбол
Иванов рассудит «Спартак» и «Сочи», Матюнин — ЦСКА и «Рубин»
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 15:39
Футбол
Уткин назвал Тедеско психопатом
Уткин назвал Тедеско психопатом, отметив, что тренер не нуждается в помощи врачей. Он лишь подчеркнул его вспыльчивость.
ProstoProSport 12:37
Политика
Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка
Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда.
РИА Новости 11:20
Футбол
Главный тренер «Спартака» оценил судейство в матче против «Локомотива»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал на пресс-конференции матч с «Локомотивом» в рамках «Тинькофф Российской премьер-лиги».
Известия вчера в 18:35
Экономика
Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза
Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%.
Коммерсантъ 01:58
Происшествия
Задержанного губернатора Фургала привезли на допрос в СК РФ
Хабаровского губернатора Сергея Фургала, задержанного по делу об организации убийств бизнесменов, привезли в здание Следственного комитета РФ, где состоится его допрос.
Росбалт 07:18
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Происшествия
Мировой суд взыскал с Ефремова более 117 тысяч рублей
Мировой суд Хамовнического района взыскал более 117 тысяч рублей с актера Михаила Ефремова, ставшего соучастником ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве.
BFM.ru 15:30
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru 15:34
Футбол
Агент Гайча заявил, что игрок рассматривает предложения помимо ЦСКА
Фабиан Бустос, агент аргентинского форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, высказался о ходе переговоров с московским ЦСКА.
RT на русском 14:38
Общество
Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров
У офиса «Открытой России» в Москве люди в гражданской одежде задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на другого координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека.
Ведомости 04:58
Игры
Компания Sony инвестировала 250 млн долларов в Epic Games
Японская компания Sony инвестировала 250 млн долларов в американскую Epic Games.
UfaTime.ru 15:50
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Киберспорт
Half-Life 3 и Left 4 Dead 3 официально находились в разработке. Их забросили из-за проблем с Source 2
Из-за недоработок движка закрыли и Left 4 Dead 3. Во многом отсутствие новых релизов от Valve в 2010-е объясняется тем, что различные команды в студии хотели разные вещи от движка Source 2 – из-за этого его разработка затянулась.
Cyber.sports.ru 15:50
Общество
В РПЦ заявили о недопустимости изображения Христа чернокожим
Южный Федеральный 14:09
Политика
Лукашенко: суверенитет и независимость Белоруссии не продаются
Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость Белоруссии не продаются.
RT на русском 14:53
Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
Политика
На Украине заявили о неактуальности Минских соглашений
Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил о том, что Минские соглашения потеряли свою актуальность.
Газета.Ru 15:37
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Политика
США поприветствовали требование ОЗХО к Сирии по химоружию
США приветствуют требование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) к Сирии отчитаться о возможно имеющихся у страны отравляющих веществах, говорится в письменном заявлении госдепартамента.
РИА Новости 15:53
Шоу-бизнес
Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости 14:40