Общество
РИА НовостиПутин поручил до 15 июля доложить о расширении льготной ипотеки
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июля доложить о принятии мер по увеличению суммы кредита в рамках льготной ипотеки под 6,5%. Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к гражданам 23 июня 2020 года.
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Путин поручил правительству увеличить расходы на здравоохранение и образование
Общественное телевидение России11:13
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Политика
Радий Хабиров рассказал Путину, когда Башкирия обгонит Татарстан
Сегодня, 9 июля, глава республики Радий Хабиров рассказал, когда Башкирия обгонит Татарстан.
Горобзор.ру 10:58
Технологии
Дуров обвинил Apple в уничтожении стартапов по всему миру
Создатель Telegram Павел Дуров в своем блоге рассказал, как Apple не дает развиваться разработчикам, обвинив в тотальном контроле.
Деловое.ТВ 13:26
Происшествия
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах.
RT на русском 13:04
Политика
Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов
Российская газета 07:23
Политика
Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:35
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
По заявлению заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, на государственном уровне никогда не обсуждался вопрос о вхождении республик Донбасса в состав России, передает ТАСС.
Инфорос 04:41
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии утверждают, что в четверг у границ балтийской республики были замечены семь российских военных кораблей.
ТАСС 12:17
Общество
В Туле около 13 тысяч жителей остались без света из-за непогоды
«В зону отключения электроэнергии попали 78 населённых пунктов Большой Тулы, около 13 тыс. человек, а также есть порывы линий в Щекинском, Ясногорском и Заокском районах», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 15:58
Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
CT news 07:58
Общество
Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50
Шоу-бизнес
Потап спровоцировал слухи о беременности Наташи Королевой
Украинский музыкант и продюсер, супруг Насти Каменских Потап спровоцировала слухи об «интересном положении» своей коллеги по шоу-бизнесу Наташи Королёвой.
Bimru.ru 07:53
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 07 июля в 18:13
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
Общество
Смертность в Петербурге в июне выросла более чем на 50%
Согласно официальной статистике, смертность в июне в Петербурге выросла на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает городской комитет по делам записи актов гражданского состояния.
78.ru 13:43
Политика
Мурашко рассказал об испытаниях вакцин от коронавируса в России
Все клинические испытания вакцин от коронавируса на добровольцах в России проходят в штатном режиме.
Lenta.ru 13:32
Наука
Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»
«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
Evo-rus.com вчера в 01:21
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 11:21
Здоровье
Китай предупредил о новом неизвестном вирусе рядом с Россией
Дипмиссия предупредила китайских граждан о новой опасности, этот неизвестный вирус изучают специалисты казахстанского минздрава, передает ТАСС.
Взгляд.ру 10:29
Политика
Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
Политика
МИД ответил на сообщения о «российском следе» в беспорядках в Сербии
Вице-мэр Белграда Горан Весич оценил ущерб только от первой ночи беспорядков в 127 тысяч евро.
РИА Новости 13:33
Наука
Учёные выявили 28 нейтрализующих коронавирус антител
RT на русском 12:34
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Политика
Spiegel: министры Германии отказались участвовать в саммите G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава немецкого министерства финансов Олаф Шольц отказались от участия в министерской встрече в рамках саммита G7, проведение которой планировалось 29 июля в Вашингтоне, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.
Газета.Ru 12:47
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
Авто
Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
По своим размерам новый Corolla Cross в модельной линейке бренда оказался между C-HR и RAV4.
Evo-rus.com 10:24
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Общество
25% магазинов возобновили работу в торговых центрах Петербурга
Аналитики подсчитали, что доля работающих магазинов в петербургских торговых центрах сейчас составляет от 25% до 40%.
АБН 12:17
Фигурное катание
Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой
Спорт день за днем 10:03