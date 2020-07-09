Экономика
РИА НовостиПутин поручил до 15 июля доложить о расширении льготной ипотеки
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июля доложить о принятии мер по увеличению суммы кредита в рамках льготной ипотеки под 6,5%. Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к гражданам 23 июня 2020 года.
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Футбол
Шамиль Газизов стал новым генеральным директором «Спартака»
Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
Российская газета вчера в 16:19
Политика
В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным
В партии "Евросолидарность" заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком.
Газета.Ru 11:23
Политика
Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов
Российская газета 07:23
Общество
Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году
Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Российская газета 08:40
Хоккей
«Авангард» расторг контракт с Андригетто по соглашению сторон
Хоккейный клуб из Омска, выступающий в КХЛ, разорвал контракт с швейцарским форвардом Свеном Андригетто по взаимному согласию.
CT news 05:43
Гаджеты
Xiaomi Mi Smart Band 5 не получит поддержку NFC и будет стоить 40 евро
В продаже Xiaomi Mi Smart Band 5 появится уже в нынешнем месяце. Ожидается, что стоимость браслета составит примерно 40 евро.
MobiDevices 04:16
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Ранее уже было известно о том, что Лазарев предпочитает спутника всем остальным. Год назад Сергей уже брал в отпуск Малиновского в США.
Live24 07:25
Общество
Кинотеатры Москвы смогут начать работу 1 августа
Столичные кинотеатрам разрешат открыться 1 августа, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 9 июля.
Ведомости 06:50
Происшествия
Двух хабаровских депутатов задержали в рамках дела против Фургала
В рамках уголовного дела против Сергея Фургала правоохранительные службы задержали двух депутатов думы Хабаровского края от ЛДПР.
Политическая Экспертиза 07:21
Общество
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Наука
В Ливерпульском университете создали робота-химика
Как сообщают ученые, робот-химик уже совершил первое открытие — в течение восьми дней он провел 688 опытов и создал полимерный фотокатализатор, который действует в шесть раз быстрее, чем уже существующие.
Коммерсантъ 11:02
Общество
Собянин заявил о преодолении основных проблем с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основные проблемы с коронавирусом в столице преодолены. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Кино
Эрнест Клайн выпустит книгу «Второму игроку приготовиться» в ноябре
Американский писатель Эрнест Клайн опубликует свой новый роман "Первому игроку приготовиться" 24 ноября 2020 года.
Piter.tv 02:49
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что не умывает лицо
«Моего лица не смеют касаться даже мои руки и вода из-под крана или в душе», — призналась Асмус.
Слово и Дело вчера в 04:13
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налоговом маневре в IT
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить принятие до 24 июля законов о налоговом маневре в IT и об увеличении НДФЛ для доходов свыше 5 миллионов руб в год, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля по итогам обращения главы государства к гражданам РФ от 23 июня 2020 года.
РИА Новости 11:17
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 04:51
Общество
Mail.ru Group решила судиться с подрядчиком после забастовки курьеров
Позднее представитель Delivery Club (совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group) сообщил РБК, что один из логистических партнеров сервиса вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, однако в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 09:50
Экономика
Число заявок на пособие по безработице в США стабилизировалось
Число первичных заявок на пособие по безработице в США стабилизировалось на достаточно высоком уровне, и это означает, что американцы продолжают терять работу, несмотря на общее оздоровление рынка труда.
ПРАЙМ 07:45
Происшествия
Мэр Сеула пропал без вести после обвинений в домогательствах
Мэр Сеула Пак Вон Сун пропал без вести, полиция ведет его поиски. Об этом сообщает южнокорейское издание The Korea Times.
РБК 10:29
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Общество
Академик РАН объяснил, почему заболеваемость COVID-19 снижается медленно
Коронавирусная инфекция вошла в человеческую популяцию и все время циркулирует среди граждан, поэтому в России снижение количества заболевших не может быстро свестись к минимуму, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Взгляд.ру 08:45
Армия и оружие
СНВ-3: «Китай не хочет предавать гласности реальное число ядерных зарядов»
Москва, 9 июля 2020, 18:16 — REGNUM Участие Пекина в договоре о сокращении наступательных ядерных вооружений вынудит Китай раскрыть реальное количество ядерных зарядов, которыми он обладает.
REGNUM 11:16
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
Игры
Анонсировали мобильную игру Crash Bandicoot: On the Run
Activision анонсировала мобильную игру Crash Bandicoot: On the Run.
Cyber.sports.ru 10:59
Происшествия
Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео
Момент прорыва дамбы в подмосковной Рузе зафиксировали очевидцы.
Российская газета 04:45