Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил до 15 июля доложить о расширении льготной ипотеки

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июля доложить о принятии мер по увеличению суммы кредита в рамках льготной ипотеки под 6,5%. Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к гражданам 23 июня 2020 года.
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