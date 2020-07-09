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Армия и оружие СНВ-3: «Китай не хочет предавать гласности реальное число ядерных зарядов» Москва, 9 июля 2020, 18:16 — REGNUM Участие Пекина в договоре о сокращении наступательных ядерных вооружений вынудит Китай раскрыть реальное количество ядерных зарядов, которыми он обладает.