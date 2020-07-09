Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил до 15 июля доложить о расширении льготной ипотеки

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июля доложить о принятии мер по увеличению суммы кредита в рамках льготной ипотеки под 6,5%. Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к гражданам 23 июня 2020 года.
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Путин поручил к августу доложить о выделении регионам допподдержки

РИА Новости11:08

Путин поручил увеличить расходы бюджета на здравоохранение и образование

REGNUM11:42

Путин поручил увеличить в бюджете долю расходов на здравоохранение и образование

ТАСС11:33

Путин поручил увеличить расходы на образование и здравоохранение

НТВ11:16

Путин поручил правительству увеличить расходы на здравоохранение и образование

Общественное телевидение России11:13

Путин поручил увеличить расходы на медицину и образование

Газета.Ru11:09

Путин поручил увеличить расходы на здравоохранение и образование

Взгляд.ру12:03
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Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru 22:41
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия 21:25
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $42 впервые со 2 июля

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,53%, до $42,17 за баррель по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 11:21
Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

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Технологии

«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России

По данным приложении Speedtest (принадлежит Ookla), средняя скорость скачивания в России через оператора МегаФон составляет 32,79 Мбит/с, а скорость загрузки — 13,22 Мбит/с.
Astera вчера в 16:23
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Футбол

«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
Вести.Ru 07:23
Политика

Зеленский продал дом под Киевом и переехал в госрезиденцию

Украинский лидер Владимир Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в государственную резиденцию, сообщила пресс-служба офиса президента.
Известия 15:44
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 07 июля в 18:13
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Происшествия

Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия 16:51
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Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые совместно ведут Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны России, сообщило военное ведомство.
РИА Новости 22:04
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Политика

Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну

Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru 22:15
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Армия и оружие

Пентагон сообщил об отравлении солдат США ядами на базе в Узбекистане

Согласно рассекреченным документам Пентагона американские солдаты могли с 2001 по 2005 год подвергаться воздействию опасных ядов в ходе службы на аэродроме Ханабад в Узбекистане.
РЕН ТВ 22:50
Общество

В Алтайском крае ужесточают масочный режим и вводят ряд послаблений

По итогам мероприятия был принят ряд важных решений. В частности, в регионе решили ужесточить контроль за соблюдением масочного режима.
Толк 10:35
Происшествия

СКР гарантирует прозрачность дела о насилии над подростком в Улан-Удэ

Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Бурятии продолжает расследование уголовного дела в отношении трех сотрудников отделения уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ, обвиняемых в превышении должностных полномочий.
Номер один 13:29
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Экономика

ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро

ВТБ стал победителем конкурса на оказание услуг по организации приема банковских карт на инфраструктуре ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", запросив на 3 млн рублей меньше, чем Сбербанк.
Интерфакс 08:34
Происшествия

Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей

С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
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Происшествия

Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым

Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru 12:52
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Политика

Джо Байден опустился на колено, поддержав движение против расизма

Джо Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии, встал на одно колено, поддержав движение BLM.
ИА Красная Весна 22:53
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Футбол

«Реал» огласил заявку на матч с «Алавесом»

Мадридский «Реал» назвал список игроков, вызванных на матч с «Алавесом» в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ 21:08
Культура

Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года

Новое реалити-шоу по мотивам известного симулятора The Sims 4 выйдет летом этого года.
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Кино

Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Пацанов»

Piter.tv 00:43
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Политика

В КНДР заявили о невозможности осуществить денуклеаризацию

КНДР пока не может осуществить денуклеаризацию, как того требуют Соединенные Штаты ми другие страны мира.
Комсомольская правда 20:47
Шоу-бизнес

Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми

Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
Летидор 03:00
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Экономика

Эксперты рассказали, что страшнее для рубля: риски санкций или COVID

Россия за несколько лет уже более-менее адаптировалась к санкциям, поэтому риски второй волны коронавируса и, соответственно, новых карантинных мер — более опасны для курса рубля, чем возможные новые санкции Запада против РФ, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
ПРАЙМ 20:18
Происшествия

Женщина погибла после нападения медведя в Красноярском крае

Известия 07:55
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Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
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Лиза Арзамасова прокомментировала свой роман с Авербухом

Звезда кино прокомментировала нашумевшую новость о своем романе с фигуристом Ильей Авербухом.
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Общество

В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения

С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 06:07
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
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Общество

Жителям Иркутской области старше 65 лет рекомендовали соблюдать самоизоляцию до 26 июля

Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 9,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продлили до 26 июля.
ТАСС 22:20
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