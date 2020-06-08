Экономика
ТК ЗвездаПутин поручил добавить на закупку сельхозтехники 4,5 миллиарда рублей
Необходимые средства будут выделены из федерального бюджета для закупки соответствующего оборудования. Президент России Владимир Путин, поддержав в мае предложение об увеличении в 2020 году объема поддержки на закупку отечественной сельхозтехники, отдал соответствующее распоряжение.
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Владимир Путин поручил выделить средства на поддержку производителей сельхозтехники
Парламентская газетавчера в 12:36
Путин поручил выделить 6 млрд рублей на докапитализацию «Росагролизинга»
Российская газетавчера в 13:24
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 05:56, Ашберн
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iReactor вчера в 06:50
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Российский комментатор Василий Уткин рассказал, кого он считает лучшим игроком в истории российского футбола.
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Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17
Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.
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Валуев высказался о ситуации с актёром Ефремовым
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал ситуацию с актёром Михаилом Ефремовым, ставшим участником ДТП в Москве.
RT на русском 05:35
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Полицейские задержали напавших на инкассаторов в Красноярске
Полиция задержала в Красноярске троих мужчин, которые утром 30 мая напали на инкассаторов возле отделения «Сбербанка» и похитили сумку с наличными.
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Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО
Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Российская газета 05:23
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Коммерсантъ вчера в 23:25
Происшествия
В Госдуме призвали к самому строгому наказанию для Михаила Ефремова
Если суд подтвердит, что актер Михаил Ефремов был пьян, то наказание за ДТП, где погиб человек, должно быть самым строгим.
Российская газета 04:22
Происшествия
Осуждены еще двое участников банды Басаева и Хаттаба
Суд признал виновными участников банды под руководством террористов Шамиля Басаева и Хаттаба.
Вести.Ru 05:07
Политика
КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей
Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
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Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
Политика
МИД России: заявления о ЧВК «Вагнер» в Ливии подтасованы
Москва, 9 июня 2020, 12:08 — REGNUM Заявления Госдепа США о якобы присутствии в Ливии бойцов частной военной компании «Вагнер» основаны на подтасованных данных.
REGNUM 05:08
Футбол
Ребров согласился возглавить «Фенербахче»
Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров согласился занять аналогичный пост в «Фенербахче».
Metaratings 04:20
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Экономика
Квартиры в Москве начали дешеветь
Квартиры начали дешеветь — за счет появления в продаже большого объема бюджетного предложения средняя стоимость строящегося жилья в столице снизилась на 2,8 процента, до 216,9 тысячи рублей за квадратный метр.
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Флот НАТО стремится взять Калининград в кольцо
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В Хакасии поэтапно возобновят плановую медпомощь
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К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками
В Петербурге начались обыски в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте, сообщил информированный источник "Интерфакса".
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Армия и оружие
Появились данные об американской гиперзвуковой системе Vintage Racer
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Лера Кудрявцева поздравила супруга Игоря Макарова с медной свадьбой
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