Экономика

ТК ЗвездаТК ЗвездаПутин поручил добавить на закупку сельхозтехники 4,5 миллиарда рублей

Необходимые средства будут выделены из федерального бюджета для закупки соответствующего оборудования. Президент России Владимир Путин, поддержав в мае предложение об увеличении в 2020 году объема поддержки на закупку отечественной сельхозтехники, отдал соответствующее распоряжение.
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Поручение Президента РФ от 7 июня 2020 г. «Перечень поручений по итогам совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности»

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Владимир Путин поручил выделить средства на поддержку производителей сельхозтехники

Парламентская газетавчера в 12:36

Путин поручил добавить на закупку сельхозтехники 4,5 миллиарда рублей

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ИА Красная Веснавчера в 13:57

Путин поручил выделить 6 млрд рублей на докапитализацию «Росагролизинга»

Российская газетавчера в 13:24
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Режиссер «Другого» займется новой частью «Зловещих мертвецов»

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Происшествия

Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО

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Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
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Происшествия

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Российская газета 04:22
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Происшествия

Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым

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Происшествия

Осуждены еще двое участников банды Басаева и Хаттаба

Суд признал виновными участников банды под руководством террористов Шамиля Басаева и Хаттаба.
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Политика

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Общество

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