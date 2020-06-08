Экономика
ТК ЗвездаПутин поручил добавить на закупку сельхозтехники 4,5 миллиарда рублей
Необходимые средства будут выделены из федерального бюджета для закупки соответствующего оборудования. Президент России Владимир Путин, поддержав в мае предложение об увеличении в 2020 году объема поддержки на закупку отечественной сельхозтехники, отдал соответствующее распоряжение.
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Владимир Путин поручил выделить средства на поддержку производителей сельхозтехники
Парламентская газетавчера в 12:36
Путин поручил выделить 6 млрд рублей на докапитализацию «Росагролизинга»
Российская газетавчера в 13:24
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В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
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Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
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В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих
Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
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В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю
Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента.
ТАСС 06:06
Игры
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Японская компания Sony через свой аккаунт в Twitter объявила, что презентация игр для новой консоли PlayStation 5 состоится 11 июня 2020 года в 23:00 по мск.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Армия и оружие
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За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение к сексу спортсменки
Напомним, ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
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МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
Вести.Ru 06:43
Политика
Путин высоко оценил работу финансовой системы РФ
Путин дал высокую оценку финансовой системе и основным финансовым учреждениям, отметив, что их работа «очень взвешенная, спокойная, несколько консервативная, но надежная».
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Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
Экономика
Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:54
Общество
Россиянин отказался везти на такси темнокожего пассажира со словами «я расист»
Lenta.ru 08:06
Общество
«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Forbes 07:38
Общество
Архангельские власти приступили к закрытию проекта «Шиес»
Ранее, 8 мая текущего года, правительство Архангельской области направило в адрес ООО «Технопарк» письмо с предложением расторгнуть указанное соглашение по соглашению сторон.
REGNUM 08:14
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Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на выборах
Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на совещании по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, затронул тему предстоящих выборов президента страны.
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В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
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Разработчик ремейка S.T.A.L.K.E.R. показал, как выглядели бы дождь и гроза на движке UE4
Чемпионат вчера в 13:57
Происшествия
Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
Происшествия
Чемпион мира по хоккею Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне
Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что сотрудники полиции проводят обыск в его доме и автосалоне, который ему принадлежит.
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Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о референдуме. Информация об этом появилась на сайте парламента.
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Пушков высмеял американского историка из-за слов о России
Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
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Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы
Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
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В больницах остаются 880 саратовцев с коронавирусной пневмонией
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Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Денис Рогачёв рассказал об особенностях дозаявки футболистов на оставшуюся часть нынешнего сезона в свете потенциального возвращения в ЦСКА нападающего Вагнера Лава.
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