Политика
Вести.RuПутин поручил добиться увеличения доходов граждан
Руководитель страны напомнил, что 21 ноября нижняя палата отечественного парламента приняла федеральный бюджет на 2020-2022 годы, а также бюджеты трех государственных внебюджетных фондов. Путин подчеркнул, что одной из главных целей правительства должно быть увеличение роста благосостояния россиян.
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Путин призвал сделать экономический рост в ближайшие три года более устойчивым
Будущее России. Национальные проекты09:43
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