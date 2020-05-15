Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин поручил докапитализировать микрофинансовые организации

Президент поручил осуществить докапитализацию в объеме не менее 12 млрд рублей микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования с госучастием.
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Путин поручил докапитализировать микрофинансовые организации

Российская газета15:31

Путин поручил к 15 июня докапитализировать фонды микрофинансирования малого бизнеса

ТАСС15:24

Путин поручил до 15 июня докапитализировать МФО в объеме не менее 12 млрд руб

ПРАЙМ15:19
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