Коронавирус
Вести ФМПутин поручил «донастроить» механизм возвращения россиян из-за рубежа
Путин поручил «донастроить» механизм обмена информацией для возвращения россиян из-за рубежа. 35 тысяч граждан России заявили о готовности вернуться на родину, заполнив форму на «госуслугах» за первые 8 часов с момента ее размещения, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Список россиян, желавших вернуться на родину, содержал около 15 тыс. несоответствующих действительности данных
Комсомольская правдавчера в 13:05
Путин поручил правительству наладить механизм возвращения россиян из-за рубежа
ТК Звездавчера в 12:52
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Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Экономика
Комитет Госдумы направляет запросы относительно состояния «Ростельмаша»
Москва, 9 апреля 2020, 17:13 — REGNUM Комитет по безопасности и противодействию коррупции направит запросы в профильные министерства и ведомства запросы относительно эффективности расходования средств, полученных в качестве субсидий из Федерального бюджета ПАО «Ростсельмаш» в последние годы.
Здоровье
Глава Бурятии рассказал «России 24» о борьбе с коронавирусом
По словам Алексея Цыденова, в республике организован режим "взаимоподдержки, взаимовыручки" Глава Бурятии Алексей Цыденов 8 апреля рассказал о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией и об эпидемиологической ситуации в республике в эфире телеканала "Россия 24" по Скайпу.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Кино
Все фильмы проекта «Дау» станут доступны онлайн со следующей недели
Где именно будут доступны фильмы — на официальном сайте проекта или в одном из онлайн-кинотеатров, Хржановский не уточнил.
Происшествия
Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу
В Свердловской области полицейским пришлось искать в лесу многодетную семью, которая решила там спрятаться от коронавируса.
Кино
Каннский кинофестиваль отказался от онлайн-формата
Организаторы откажутся от такого формата, даже если в мае не будет снят запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Происшествия
В Китае за сутки выявили 42 новых случая заражения коронавирусом
Медики Китая за последние сутки выявили 42 случая заражения коронавирусом, один человек умер, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Общество
В Забайкалье коронавирус заподозрили ещё у четырёх пациентов
По данным пресс-службы забайкальского губернатора, ещё четыре пациента направлены в медучереждения региона с подозрением на наличие COVID-19.
Политика
Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Глава государства напомнил, что Россия выдержала набеги печенегов и половцев, и коронавирус она тоже преодолеет.
Здоровье
Вирусолог РАН перечислил вызываемые коронавирусом последствия
По словам Ершова, коронавирус сильно ослабляет защиту человеческого организма.
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
Политика
Небензя призвал отменить санкции против развивающихся стран
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал на фоне угрозы коронавируса всех отменить все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран, введенные не ООН.
Культура
В шоу «Маска» появятся Динозавр и Человек-зеркало
В новом выпуске зрителей ждёт сюрприз: специальные гости – Динозавр и Человек-Зеркало – выйдут на одну сцену с полюбившимися участниками и представят свои музыкальные номера.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей
Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Шоу-бизнес
Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке
В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.
Общество
Порядок продления инвалидности будет временно упрощен
Государство автоматически продлит на полгода инвалидность тем гражданам, кто должен пройти переосвидетельствование в период с 1 марта по 1 октября.
Общество
Выпускников школ не призовут в армию в весенний призыв
Как сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Валерий Герасимов, «школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тысяч из 650 тысяч человек, привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года не будут».
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Левкина рассказала о борьбе с раком мозга
Дочь бывшего солиста группы "На-На" Владимира Левкина перенесла операцию: 26-летней Виктории удалили опухоль головного мозга.
Космос
Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» (на двигателе, изготовленном на «ОДК-Кузнецов») с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Игры
В апреле игроков HITMAN 2 ждут сразу две неуловимые цели
В этом месяце игроков ждёт возвращение сразу двух неуловимых целей.
Здоровье
Что значит режим самоизоляции для всех с юридической точки зрения
Тридцатого марта в России введен режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения COVID-19.
Общество
В Якутии предварительно подтверждены ещё три случая коронавируса
Якутск, 10 апреля 2020, 03:36 — REGNUM В Якутии у жителей Ленского и Алданского районов выявлены предварительно положительные анализы на коронавирус.
Общество
Особое мнение: Виктор Шендерович
В 7 часов "Особое мнение" вы услышите с Дмитрием Муратовым, главным редактором "Новой газеты".
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Общество
Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Общество
В Свердловской области ввели штрафы за нарушение самоизоляции
Законодательное собрание Свердловской области приняло законопроект, вводящий штрафы за нарушение режима самоизоляции в период пандемии коронавируса.
Футбол
УЕФА может сократить количество городов-хозяев Евро-2020
УЕФА задумался над изменением формата проведения Евро-2020, который перенесли на лето 2021-го года в связи с пандемией коронавируса, информирует издание Daily Maill.
Здоровье
Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса
Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Общество
В 53 российских регионах смягчены ограничения из-за коронавируса
Власти 56 из 85 регионов России приняли решение смягчить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.