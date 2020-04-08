Путин поручил «донастроить» механизм обмена информацией для возвращения россиян из-за рубежа. 35 тысяч граждан России заявили о готовности вернуться на родину, заполнив форму на «госуслугах» за первые 8 часов с момента ее размещения, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Экономика Комитет Госдумы направляет запросы относительно состояния «Ростельмаша» Москва, 9 апреля 2020, 17:13 — REGNUM Комитет по безопасности и противодействию коррупции направит запросы в профильные министерства и ведомства запросы относительно эффективности расходования средств, полученных в качестве субсидий из Федерального бюджета ПАО «Ростсельмаш» в последние годы.

Здоровье Глава Бурятии рассказал «России 24» о борьбе с коронавирусом По словам Алексея Цыденова, в республике организован режим "взаимоподдержки, взаимовыручки" Глава Бурятии Алексей Цыденов 8 апреля рассказал о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией и об эпидемиологической ситуации в республике в эфире телеканала "Россия 24" по Скайпу.

Политика Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".

Кино Каннский кинофестиваль отказался от онлайн-формата Организаторы откажутся от такого формата, даже если в мае не будет снят запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Общество В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.

Политика Небензя призвал отменить санкции против развивающихся стран Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал на фоне угрозы коронавируса всех отменить все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран, введенные не ООН.

Культура В шоу «Маска» появятся Динозавр и Человек-зеркало В новом выпуске зрителей ждёт сюрприз: специальные гости – Динозавр и Человек-Зеркало – выйдут на одну сцену с полюбившимися участниками и представят свои музыкальные номера.

Шоу-бизнес Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.

Общество Порядок продления инвалидности будет временно упрощен Государство автоматически продлит на полгода инвалидность тем гражданам, кто должен пройти переосвидетельствование в период с 1 марта по 1 октября.

Общество Выпускников школ не призовут в армию в весенний призыв Как сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Валерий Герасимов, «школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тысяч из 650 тысяч человек, привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года не будут».

Общество В Якутии предварительно подтверждены ещё три случая коронавируса Якутск, 10 апреля 2020, 03:36 — REGNUM В Якутии у жителей Ленского и Алданского районов выявлены предварительно положительные анализы на коронавирус.

Общество Особое мнение: Виктор Шендерович В 7 часов "Особое мнение" вы услышите с Дмитрием Муратовым, главным редактором "Новой газеты".

Политика МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.

Футбол УЕФА может сократить количество городов-хозяев Евро-2020 УЕФА задумался над изменением формата проведения Евро-2020, который перенесли на лето 2021-го года в связи с пандемией коронавируса, информирует издание Daily Maill.