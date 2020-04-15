Коронавирус
ФедералПрессПутин поручил дополнить список пострадавших отраслей
На поддержку наиболее пострадавших от пандемии авиакомпаний будет направлено 23 млрд рублей. Путин также поручил министру финансов Антону Силуанову проследить за тем, что Напомним, ранее «ФедералПресс» приводил слова президента о безвозмездной финансовой поддержке предприятий.
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Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем.
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Правительство добавит непродовольственный ритейл в список пострадавших отраслей
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Газета.Ru15 апреля в 09:24
Путин потребовал включить непродовольственный ритейл в перечень пострадавших отраслей
Интерфакс15 апреля в 10:40
В список пострадавших предприятий включат непродовольственную розницу
Московский Комсомолец15 апреля в 09:51
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:51, Ашберн
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