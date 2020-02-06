Общество
Российская газетаПутин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
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Бюджет РФ профинансирует на 20% строительство оптово-распределительного центра в Крыму
Новый Севастополь07:02
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Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными
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Политика
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ФСО отказалась комментировать появление тепловизоров на входе в Кремль
В Федеральной службе охраны (ФСО) воздержались от комментариев по поводу введения дополнительных мер проверки на входе в Кремль - с помощью тепловизора.
Армия и оружие
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В Баку начальник Генштаба России Валерий Герасимов встретился с главкомом вооруженных сил НАТО Тодом Уолтерсом.
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Армия и оружие
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