Политика
Общероссийский Народный ФронтПутин поручил подготовить налоговый маневр для развития IT-отрасли
«Прошу правительство подготовить предложения по созданию максимально комфортного, именно конкурентного режима регулирования, включая решение по комплексному налоговому маневру, – здесь тоже об этом уже говорилось – маневру, который стимулировал бы развитие сферы IT», – сказал глава государства.
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Авто
«Автокод» назвал главные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
Происшествия
В Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка
Автомобильный мост через реку Незнайка шириной 5 и длиной 8 метров обрушился в деревне Большое Покровское, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 11:44
Кино
Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса
Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.
Российская газета вчера в 07:15
Общество
ВОЗ заявила о необычайно низкой смертности от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:46
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Общество
Работающие в день голосования по Конституции получат повышенную оплату
Россияне, которые будут работать 1 июля, в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, получат повышенную оплату труда.
Известия 13:24
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз
Сегодня звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз, она родила дочку в одном из роддомов Москвы.
Экспресс газета 14:13
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Происшествия
На Ефремова надели браслет удаленного слежения
Газета.Ru 12:57
Общество
Губернатор Петербурга спросил горожан об отмене карантина
Губернатор Северной столицы Александр Беглов обратился к петербуржцам с просьбой прокомментировать, какие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, необходимо отменить в регионе в первую очередь.
Российская газета 10:08
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Общество
В суде по MH17 рассказали о видевшем запуск ракеты «Бук» свидетеле
В окружном суде Гааги по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокурор Тейс Бергер рассказал о свидетеле, видевшем четырех солдат в танкистских шлемах и непосредственно запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 12:43
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
Игры
Научно-фантастический шутер Disintegration разочаровал критиков
Маркус Лето опасался, что у него получится банальная RTS, — и вместо этого переделал Disintegration в банальный шутер.
Игромания.ру 11:10
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Футбол
Аленичев ответил на слова экс-директора «Енисея» о «любви прибухнуть»
Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на слова экс-спортивного директора клуба Дениса Петровского о пристрастии к алкоголю.
РИА Новости 09:37
Игры
В файлах беты новой Call of Duty: Black Ops нашли постер игры
Согласно предыдущим утечкам, следующая Call of Duty может стать продолжением, перезапуском или спин-оффом Black Ops, а события будут посвящены Холодной войне.
Игромания.ру вчера в 13:57
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Рабочая группа крупнейшего объединения внутри республиканской фракции в палате представителей распространила в среду доклад, в котором содержатся предложения по новым санкциям против России.
РИА Новости 14:28
Происшествия
Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась идти на мировую
Супруга Сергея Захарова, погибшего после ДТП с актером Михаилом Ефремовым, заявила, что виновник аварии должен получить реальное наказание.
АБН вчера в 22:50
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Происшествия
Мурманская экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка
РИА Новости 14:30
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22