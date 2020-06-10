Политика

Общероссийский Народный ФронтОбщероссийский Народный ФронтПутин поручил подготовить налоговый маневр для развития IT-отрасли

«Прошу правительство подготовить предложения по созданию максимально комфортного, именно конкурентного режима регулирования, включая решение по комплексному налоговому маневру, – здесь тоже об этом уже говорилось – маневру, который стимулировал бы развитие сферы IT», – сказал глава государства.
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Путин дал поручения по поддержке IT-отрасли

Коммерсантъ09:12

Эксперт оценил итоги совещания Владимира Путина по развитию IT

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Путин поручил проработать налоговый маневр для IT-отрасли

Газета.Ru11:18

Путин поручил разработать налоговый маневр для компаний связи и ИТ

РБК11:33

Путин дал поручения по поддержке IT-отрасли

ТАСС08:47

Мишустин предложил проработать «налоговый маневр» для ИТ-отрасли

Вести.Ru08:34

Путин призвал включить поддержку IT-отрасли в национальный план

РИА Новости08:42
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Авто

«Автокод» назвал главные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
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Происшествия

В Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка

Автомобильный мост через реку Незнайка шириной 5 и длиной 8 метров обрушился в деревне Большое Покровское, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 11:44
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Кино

Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса

Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.
Российская газета вчера в 07:15
Общество

ВОЗ заявила о необычайно низкой смертности от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:46
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Экономика

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
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Происшествия

Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым

РБК 11:20
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе

RZN.info 14:04
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Общество

Работающие в день голосования по Конституции получат повышенную оплату

Россияне, которые будут работать 1 июля, в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, получат повышенную оплату труда.
Известия 13:24
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Шоу-бизнес

Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз

Сегодня звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз, она родила дочку в одном из роддомов Москвы.
Экспресс газета 14:13
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
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Происшествия

На Ефремова надели браслет удаленного слежения

Газета.Ru 12:57
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Общество

Губернатор Петербурга спросил горожан об отмене карантина

Губернатор Северной столицы Александр Беглов обратился к петербуржцам с просьбой прокомментировать, какие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, необходимо отменить в регионе в первую очередь.
Российская газета 10:08
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Общество

В суде по MH17 рассказали о видевшем запуск ракеты «Бук» свидетеле

В окружном суде Гааги по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокурор Тейс Бергер рассказал о свидетеле, видевшем четырех солдат в танкистских шлемах и непосредственно запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 12:43
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания 10:49
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Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
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Игры

Научно-фантастический шутер Disintegration разочаровал критиков

Маркус Лето опасался, что у него получится банальная RTS, — и вместо этого переделал Disintegration в банальный шутер.
Игромания.ру 11:10
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
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Футбол

Аленичев ответил на слова экс-директора «Енисея» о «любви прибухнуть»

Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на слова экс-спортивного директора клуба Дениса Петровского о пристрастии к алкоголю.
РИА Новости 09:37
Игры

В файлах беты новой Call of Duty: Black Ops нашли постер игры

Согласно предыдущим утечкам, следующая Call of Duty может стать продолжением, перезапуском или спин-оффом Black Ops, а события будут посвящены Холодной войне.
Игромания.ру вчера в 13:57
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Рабочая группа крупнейшего объединения внутри республиканской фракции в палате представителей распространила в среду доклад, в котором содержатся предложения по новым санкциям против России.
РИА Новости 14:28
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Происшествия

Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась идти на мировую

Супруга Сергея Захарова, погибшего после ДТП с актером Михаилом Ефремовым, заявила, что виновник аварии должен получить реальное наказание.
АБН вчера в 22:50
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Происшествия

Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
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Происшествия

Мурманская экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка

РИА Новости 14:30
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
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Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22
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