Коронавирус

ТАССТАССПутин поручил форсировать развитие внутреннего туризма

Президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма.
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Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма

ТАСС09:30

Путин призвал ускорить формирование внутреннего туризма в России

РИА Новости09:12

Путин призвал развивать внутренний туризм

Известия09:23

Путин призвал форсировать развитие внутреннего туризма

RT на русском09:19

Путин предложил включить развитие туризма в общенациональный план выхода из кризиса

Интерфакс09:16

Путин призвал переориентировать транспорт на внутренние перевозки: международного туризма нет

Московский Комсомолец07:43

Путин: международный туризм в условиях коронавируса фактически остановлен

ТК Звезда07:39
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Происшествия

Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков

Бывший депутат Заксобрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
BFM.ru 01:57
1,9K
Общество

Временные ограничения в Москве продлены до 31 мая

В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей.
Вести.Ru 09:34
1,1K
Политика

В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС вчера в 01:34
1,4K
Политика

Путин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений

Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах.
Политсовет вчера в 08:54
51
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
4,5K
Политика

Путин затруднился назвать сроки снятия ограничений из-за коронавируса

Пока трудно сказать, в какие сроки начнется снятие ограничений из-за коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 08:59
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
1K
Здоровье

От коронавируса в Мордовии скончались два медработника

В республике от коронавирусной инфекции скончались два медработника.
МордовМедиа 09:00
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости 05 мая в 23:02
4,7K
Общество

Финляндия не откроет границы для россиян до 14 июня

Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 июня, сообщают в пресс-службе Пограничной охраны страны.
Peterburg2.ru 09:43
1
Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Шоу-бизнес

Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить четвертого ребенка

Британская королева Елизавета II запретила принцессе Кембриджской Кейт Миддлтон заводить еще детей, помимо трех уже имеющихся.
ФАН 05:38
14
Происшествия

Разгрузка за углом: саратовцы удивлены поведением перевозчиков

Минтранс установил владельцев автобуса со Степана Разина Рейд.
Взгляд-инфо 06:31
6
Общество

Организаторы проекта «Имена героев» извинились за фотографию Гитлера

Челябинск, 7 мая 2020, 17:04 — REGNUM В Челябинске представители торгово-развлекательного комплекса «Космос» извинились за фотографию Адольфа Гитлера, которая была опубликована вместе с историей о якобы воевавшем ветеране Великой Отечественной войны.
REGNUM 10:04
50
Происшествия

В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу Джамбула Джанашию - еще одного предполагаемого соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 10:28
1
Технологии

Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram

Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
РБК 08:25
4
Гаджеты

Apple может отложить выпуск устройств с дисплеями Mini-LED до 2021 года

Согласно новому прогнозу аналитика TF Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), первое устройство компании Apple, в котором будет реализована технология множественной точечной светодиодной подсветки Mini-LED, может появиться на рынке позже, чем ожидалось, из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса.
3DNews 08:42
Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
3,1K
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
929
Шоу-бизнес

Никита Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой

ФАН 10:19
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК вчера в 08:34
6
Политика

Украина захотела доминировать в переговорах по Донбассу

Украина рассчитывает, что Россия захочет повысить уровень своего представительства в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в ответ на расширение состава украинской делегации.
Lenta.ru 07:59
1
Экономика

ЦБ предупредил об активности нелегальных кредиторов и форекс-дилеров

Банк России фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров и нелегальных кредиторов, увеличение количества сайтов и платформ, предлагающих заработок на криптовалютах, а также прогнозирует всплеск предложений от так называемых раздолжнителей.
Российская газета 05:02
9
Происшествия

Три человека пострадали при жесткой посадке военного вертолета в Крыму

Коммерсантъ 09:48
44
Общество

Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски

В Москве за нахождение в общественных местах и транспорте без масок предусмотрены штрафы.
Известия 10:07
1,2K
Здоровье

В Курганской области районную больницу закрыли из-за коронавируса

Коммерсантъ Челябинск 08:40
Здоровье

В Москве умерла заразившаяся коронавирусом главврач поликлиники

Главный врач московской поликлиники №180 в Митино Юлия Сергеева умерла от осложнений, вызванных COVID-19, заявили в департаменте здравоохранения города.
Коммерсантъ 08:38
338
Фигурное катание

Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова ушла из команды Этери Тутберидзе и будет работать с Евгением Плющенко.
Bobsoccer вчера в 09:28
7
Кино

Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

News.ru вчера в 10:52
97
Путешествия

Разработан план поэтапного открытия Сочи для туристов

Губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву подготовили предложения поэтапного открытия курортного сезона в Сочи.
Русская Планета 10:25
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