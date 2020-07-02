Общество
РБКПутин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»
Путин лично давал поручения обеспечить разбирательство подследственным бизнесменам без арестов, возвращающимся из-за границы, напомнил Титов в письме президенту. По программе "лондонского списка" в Россию уже вернулись 11 бизнесменов.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о ней. Это следует из резолюции Путина на письме главе государства от бизнес-омбудсмена Бориса Титова (документ есть у РБК).РБК02:00
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СМИ: Путин поручил разобраться с арестом бизнесмена из «лондонского списка» Титова
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«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
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