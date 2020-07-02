Общество

РБКРБКПутин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

Путин лично давал поручения обеспечить разбирательство подследственным бизнесменам без арестов, возвращающимся из-за границы, напомнил Титов в письме президенту. По программе "лондонского списка" в Россию уже вернулись 11 бизнесменов.
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с чего всё началось

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о ней. Это следует из резолюции Путина на письме главе государства от бизнес-омбудсмена Бориса Титова (документ есть у РБК).
РБК02:00

Подробнее о событии

В пресс-службе Титова подтвердили поручение Путина проверить арест бизнесмена Зотова

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Президент Путин поручил разобраться с арестом бизнесмена Дмитрия Зотова

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СМИ: Путин поручил разобраться с арестом бизнесмена из «лондонского списка» Титова

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Forbes03:08

СМИ: Путин поручил разобраться с арестом экс-директора одной из крупнейших лизинговых компаний РФ

БИЗНЕС Online02:22

Путин поручил Краснову разобраться с арестом бизнесмена из «списка Титова»

Коммерсантъ03:12

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

РБК02:00
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Дмитрий Анатольевич Зотов
Российский топ-менеджер. C 2005 года руководит лизинговыми компаниями. Председатель совета директоров лизинговой компании «Уралсиб», первый вице-президент финансовой компании «Уралсиб», генеральный директор компании «Сбербанк Лизинг». С 2012 года до конца 2018 года - генеральный директор и член совета директоров лизинговой компании «ТрансФин-М». В июне 2020 арестован по делу о хищении железнодорожных вагонов на 3 млрд руб.
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