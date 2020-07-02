Общество

РБКРБКПутин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

Путин лично давал поручения обеспечить разбирательство подследственным бизнесменам без арестов, возвращающимся из-за границы, напомнил Титов в письме президенту. По программе "лондонского списка" в Россию уже вернулись 11 бизнесменов.
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с чего всё началось

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них. Это следует из резолюции Путина на письме главе государства от бизнес-омбудсмена Бориса Титова (документ есть у РБК).
РБК02:00

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Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

Piter.tv03:20

Путин поручил Краснову разобраться с арестом бизнесмена из «списка Титова»

Коммерсантъ03:12

СМИ: Путин поручил разобраться с арестом бизнесмена из «лондонского списка» Титова

Национальная служба новостей03:11

Путин поручил разобраться в ситуации с арестом бизнесмена из «лондонского списка»

Forbes03:08

СМИ: Путин поручил разобраться с арестом экс-директора одной из крупнейших лизинговых компаний РФ

БИЗНЕС Online02:22

Президент Путин поручил разобраться с арестом бизнесмена Дмитрия Зотова

Эхо Москвы03:04

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

РБК02:00
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Политика

Всего один регион России проголосовал против поправок в Конституцию

Явка составила 67,9% населения России. Единственным регионом, проголосовавшим против поправок, стал Ненецкий автономный округ (НАО).
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Происшествия

Неизвестные убили 24 пациента реабилитационного центра в Мексике

Российская газета вчера в 21:15
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Политика

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.
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Экономика

Названы условия для укрепления рубля к доллару

Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru 30 июня в 22:02
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Политика

США выступили против превращения собора Святой Софии в мечеть

РЕН ТВ 00:29
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Политика

Украинские шахтеры бастуют у офиса Зеленского третий день

Шахтеры разных предприятий Украины уже третий день протестуют напротив офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Русская Планета 04:17
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Армия и оружие

В Германии из-за экстремистских настроений распустили роту спецназа

Роту отряда специального назначения (KSK) бундесвера распустили в Германии из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.
Известия вчера в 20:12
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Политика

Путин сегодня обратится к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением около 14:00, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 30 июня в 05:19
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Общество

В России за сутки выявили 6 760 случаев заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 760, уже неделю ежесуточный прирост - меньше 7 тыс. случаев.
ТАСС 03:56
Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 30 июня в 07:56
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Общество

В РФ с 1 июля запретили продажу немаркированных папирос и сигарет

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России ввели обязательную цифровую маркировку для сигарет с 1 марта 2019 года.
Кубань 24 вчера в 02:50
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Футбол

«Сельта» Смолова потеряла Суареса до конца сезона

Игроку на восстановление потребуется 1,5 месяца, что исключает его появление на поле до конца текущего сезона.
Матч ТВ 00:20
Общество

В Екатеринбурге скончалась депутат гордумы Елена Дерягина

Екатеринбург, 2 июля 2020, 10:50 — REGNUM В Екатеринбурге умерла в больнице депутат городской думы Елена Дерягина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе представительного органа.
REGNUM 03:50
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Общество

На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости вчера в 06:15
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Здоровье

С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com вчера в 02:11
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Политика

Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу

Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
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Происшествия

После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело

По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
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Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
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Происшествия

Задержанные по делу ученого Игнатенко граждане РФ отпущены из СИЗО

Шри-Джаяварденепура-Котте, 2 июля 2020, 11:13 — REGNUM Двое граждан РФ, которые неделю назад были взяты под арест на Шри-Ланке по делу ученого-биолога Александра Игнатенко, обвиняемого в незаконном сборе жуков, отпущены из-под стражи.
REGNUM 04:13
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Спорт

Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна

Газета.Ru 30 июня в 05:26
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Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет

iReactor 30 июня в 08:45
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Общество

Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
РБК 04:00
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Культура

Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
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Экономика

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
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Общество

Режим ЧС регионального характера ввели в Якутии из-за лесных пожаров

Режим ЧС регионального характера ввели в Якутии в связи с повышением класса пожарной опасности в лесах и повышением опасности для населённых пунктов.
Якутия 24 00:55
Общество

Малахов опроверг свое участие во флешмобе на Пушкинской площади

Телеведущего Андрея Малахова "поймали" на акции в Москве, где участники выступали против поправок к Конституции.
Народные новости вчера в 17:05
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Общество

ФСБ изъяла в разных регионах страны 77 единиц оружия и 103 кг тротила

REGNUM 03:42
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Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером

По итогам прошлого года российский рэппер попал в топ Forbes долларовых миллионеров моложе 40 лет.
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Дмитрий Анатольевич Зотов
Российский топ-менеджер. C 2005 года руководит лизинговыми компаниями. Председатель совета директоров лизинговой компании «Уралсиб», первый вице-президент финансовой компании «Уралсиб», генеральный директор компании «Сбербанк Лизинг». С 2012 года до конца 2018 года - генеральный директор и член совета директоров лизинговой компании «ТрансФин-М». В июне 2020 арестован по делу о хищении железнодорожных вагонов на 3 млрд руб.
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Игорь Викторович Краснов
Российский государственный деятель, юрист. Генеральный прокурор Российской Федерации с 22 января 2020 года. Член Совета Безопасности Российской Федерации с 3 февраля 2020 года. Действительный государственный советник юстиции.
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