Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них. Это следует из резолюции Путина на письме главе государства от бизнес-омбудсмена Бориса Титова (документ есть у РБК).

с чего всё началось

Путин лично давал поручения обеспечить разбирательство подследственным бизнесменам без арестов, возвращающимся из-за границы, напомнил Титов в письме президенту. По программе "лондонского списка" в Россию уже вернулись 11 бизнесменов.

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