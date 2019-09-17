Политика
RT на русскомПутин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке поручил главам регионов лично посетить пострадавшие районы, оказать помощь быстро и эффективно.
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Путин поручил пострадавшим от паводков главам регионов решать вопросы через Минстрой
Российская газета11:12
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:45, Вашингтон
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Политика
Новых депутатов Мосгордумы привели к присяге
В Мосгордуме во вторник прошла торжественная церемония принесения присяги избранных депутатов седьмого созыва.
Росбалт 08:03
Политика
Путин ответил на предложение о «ремонте выборной системы»
Лидер КПРФ заметил, что у фракции уже есть подготовленные поправки по изменению выборного законодательства.
РБК 13:54
Армия и оружие
Российская армия впервые использовала «Палантин»
Популярная механика 05:39
Политика
Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 10:21
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Политика
Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия 06:48
Футбол
Ибрагимович назвал себя лучшим футболистом в истории MLS
RT на русском вчера в 11:19
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром
В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
РБК 13:08
Армия и оружие
CNN: у США есть данные о причастности Ирана к атаке на саудовские НПЗ
Соединённые Штаты располагают данными о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии с «очень высокой вероятностью» была осуществлена с иранской базы недалеко от границы с Ираком.
RT на русском 14:16
Армия и оружие
ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
РИА Новости 12:15
Наука
РЖД, РФФИ и фонд «Талант и успех» поддержат проекты молодых ученых
ОАО «Российские железные дороги», образовательный фонд «Талант и успех» и Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) проведут конкурс проектов молодых ученых – студентов и аспирантов.
Гудок 09:12
Происшествия
Двое мужчин изнасиловали работницу автомойки в Москве
В Москве двое мужчин изнасиловали сотрудницу автомойки, пишет РЕН ТВ со ссылкой на службу общественных связей столичного главка МВД.
Московский Комсомолец 02:46
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года.
Neva.Today 03:05
Происшествия
В Саратове возбуждено уголовное дело об изнасиловании женщины-врача
В Саратове следователи возбудили уголовное дело в связи с изнасилованием врача местной поликлиники.
Российская газета вчера в 21:52
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Общество
Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»
На сайте издания «Православие и мир» 17 сентября было опубликовано открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
АН Между строк 13:57
Происшествия
Госдума может расширить права задержанных на телефонные звонки
Согласно законопроекту, задержанный имеет право позвонить близкому родственнику или близкому лицу.
Газета.Ru 13:44
Общество
Минтруда обсудит пилотное внедрение четырехдневной рабочей недели
Совещание о механизмах тестового внедрения на российских предприятиях четырехдневной рабочей недели пройдет в министерстве труда и социальной защиты РФ на предстоящей неделе, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на заявление замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 15 сентября в 23:00
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань 13:00
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Футбол
Лион — Зенит 1:1
Pravda.Ru 13:51
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Политика
Сноуден назвал политику России самой независимой в Европе
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью немецкому Die Zeit заявил, что только Россия имела достаточно независимую политику среди всех стран Европы для того, чтобы предоставить ему убежище.
Взгляд.ру 13:52
Происшествия
Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии
Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.
Известия 05:45