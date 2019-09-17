Политика

RT на русскомRT на русскомПутин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке поручил главам регионов лично посетить пострадавшие районы, оказать помощь быстро и эффективно.
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Путин просит заранее готовить комиссии для оценки пострадавшего в ДФО жилья

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Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы

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Путин заявил о черствости к пострадавшим от паводков в ДФО

РЕН ТВ10:02

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Lenta.ru09:59
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 13:14, Вашингтон
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В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны, а также более 80 граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел.
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Скончался народный артист России Валерий Успенский

Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
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В ООН Киев призвали выплатить пенсии жителям Донбасса

Матильда Богнер, глава миссии ООН на Украине, считает, что выплата пенсий жителям Донбасса может поспособствовать объединению страны.
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Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
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Цены на нефть растут после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

RT на русском вчера в 03:04
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В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию с Украины

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Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ

Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
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Грузоперевозки подорожают из-за «подшипниковой реформы»

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Судя по статистике, в очередной раз абсолютным бестселлером корейской марки стал кроссовер Hyundai ix35 нового поколения.
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Россиянка Екатерина Селезнева завоевала золото в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
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Истребителям F-35 и F-22 уже готовят замену

Не исключено, что будет выбрано несколько образцов боевых самолетов.В результате до 2030 года, в распоряжении ВВС США будет совершенно новый истребитель с открытой архитектурой, дающей возможность устанавливать различное ПО разных разработчиков и систематически его обновлять.
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Россия и Китай строят общие планы по освоению Луны

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В США седьмой человек умер от вейпа

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«Зенит» начал встречу с «Лионом» на групповом этапе Лиги чемпионов

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Лимиты ЕС вынудили «Газпром» нарастить транзит газа через Украину

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