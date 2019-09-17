Политика

RT на русскомRT на русскомПутин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке поручил главам регионов лично посетить пострадавшие районы, оказать помощь быстро и эффективно.
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Путин назначил Минстрой главным за сбор обращений пострадавших от паводков регионов

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Путин просит заранее готовить комиссии для оценки пострадавшего в ДФО жилья

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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 22:21, Вашингтон
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