Политика

RT на русскомRT на русскомПутин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке поручил главам регионов лично посетить пострадавшие районы, оказать помощь быстро и эффективно.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено вчера в 23:56, Вашингтон
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